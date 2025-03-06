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Trump Zelenskiy’i indirmeye kararlı! Ukrayna’da gizli görüşme: ABD’li yetkililer rakipleriyle buluştu

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i koltuğundan indirmeye kararlı. Geçtiğimiz hafta Zelenskiy ile dünyanın gözü önünde kavga eden Trump’ın yetkililerinin Ukraynalı liderin rakipleriyle gizlice bir araya geldiği iddia edildi. Trump'ın çevresindeki dört üst düzey ismin Zelenskiy'e karşı Kiev'deki en önemli siyasi muhaliflerle gizli görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 12:27
Trump Zelenskiy’i indirmeye kararlı! Ukrayna’da gizli görüşme: ABD’li yetkililer rakipleriyle buluştu

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ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te dünyanın gözü önünde tartıştığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i koltuğundan indirmeye kararlı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, EPAUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

TRUMP ZELENSKİY'İ GÖZDEN ÇIKARDI

Son dönemde sık sık Zelenskiy'i hedef alan, Ukrayna Savaşı'nı başlatmak ve sürdürmekle suçlayan Trump, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideriyle dünyanın gözü önünde ağız dalaşına girmiş ve Beyaz Saray'dan kovmuştu. Trump Oval Ofis'teki kavganın ardından Kongre'de ilk ulusa seslenişinde ise Zelenskiy'in kendisine bir özür mektubu yazdığını söylemişti.

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ZELENSKİY'İN RAKİPLERİYLE GİZLİ GÖRÜŞME

Politico'dan gelen son iddia ise Trump'ın Zelenskiy'i görevden almak istediği yönünde. Politico'nun iddiasına göre Trump'ın çevresindeki dört üst düzey isim, Zelenskiy'e karşı Kiev'deki en önemli siyasi muhaliflerle gizli görüşmelerde bulundu.

Politico, Takvim.com.trPolitico, Takvim.com.tr

SIRADA KİM VAR: TİMOŞENKO MU POROŞENKO MU?

Üç Ukraynalı parlamenter ve bir ABD'li Cumhuriyetçi dış politika uzmanına göre Trump'ın üst düzey müttefikleri, Ukrayna muhalefet lideri, hırslı eski Başbakan Yulia Timoşenko ve Zelenskiy'nin devlet başkanı olarak selefi Petro Poroşenko'nun partisinin üst düzey üyeleriyle görüşmeler yaptı.

Petro Poroşenko, Petro Poroşenko ve Zelenskiy Petro Poroşenko, Petro Poroşenko ve Zelenskiy

Görüşmelerin odağında Ukrayna'da hızlı bir başkanlık seçiminin yapılıp yapılamayacağının olduğu bildirildi. Ukrayna sıkıyönetim altında olduğu için seçimleri anayasa doğrultusunda erteliyor.

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ZELENSKİY OY KAYBETTİ

Trump'ın yardımcıları, Zelenskiy'nin savaş yorgunluğu, yolsuzluk ve kamuoyunun hayal kırıklığı nedeniyle oy kaybedeceğinden emin. Son dönemde anket sonuçları da düşüşteydi. Hatta Trump Zelenskiy'e "Sadece yüzde 4 oyu olduğunu" söylemiş ve bunun ardından Ukrayna'da Zelenskiy'i oyunun yüksek olduğu anketler piyasaya sunulmaya başlanmıştı.

Trump ile Zelenskiy'in Oval Ofis'teki kavgasının ardından ise Ukrayalı liderin oyunun arttığı iddia ediliyor.

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