Azılı savaş suçlusu Henry Kissinger öldü! Soykırımcının dostu arkasında tek bir miras bıraktı: Darbeler, savaşlar, katliamlar...

2023'te yapılan bir araştırma, ABD'nin 1969'dan 1975'e kadar Güneydoğu Asya'daki savaş politikasının baş mimarı olan Kissinger'ın, Kamboçya'da önceden bilinenden daha fazla sivil ölümünden sorumlu olduğunu ortaya çıkardı. KAMBOÇYA'DA 150 BİN İNSANIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU Savaş sırasında gizli tutulan ve Amerikan halkı tarafından neredeyse tamamen bilinmeyen yüzlerce sivil ölümüne ilişkin daha önce yayınlanmamış, bildirilmemiş kanıtlar gün yüzüne çıktı. Kissinger, Kamboçya'da 150 bin kadar sivilin (uzmanlara göre ABD'nin 11 Eylül'den bu yana öldürdüğü hava saldırılarında öldürdüğü sivillerin altı katı kadar) ölümüne yol açan saldırıların önemli sorumluluğunu taşıyordu.

ELİ KANLI KATİL KISSINGER ABD'nin Güneydoğu Asya'daki savaşlarının uzamasında kilit bir rol oynadı. Bu savaşlar on binlerce Amerikan askerinin ve yüz binlerce Kamboçyalı, Laoslu ve Vietnamlının ölümüyle sonuçlandı.

Tarihin her döneminde soykırımcılarla ortak amaçlar edinen Kissinger, Vietnam ve Kamboçya'da da soykırımcılarla ilişkilerini geliştirmeye her zaman açık olduğunu söyledi. Sovyetler Birliği ile ilişkileri iyilerştirme çabalarına öncülük eden Kissinger, Çin'de 1949'da iktidara gelen Mao Zedong'u da Batı'ya açtı. Her zaman soykırımcı orduları destekleyen Kissenger, Pakistan ve Endonesya'da da yüz binlerce sivili katleden diktatörlerin yanında oldu.

Nobel ödülü alan eli kanlı Kissinger, ödül hakkında "Bununla karşılaştırılabilecek başka bir onur yok" diye bahsedecek kadar ileri gitse de söz konusu ödül tarihin en tartışmalı ödüllerinden biri olarak görüldü.

SKANDAL NOBEL ÖDÜLÜ Elinde milyonların kanı olan Kissinger'a 1973'te Norveç Nobel Komitesi tarafından Nobel Barış Ödülü verildi. Komite, Kissinger ve Kuzey Vietnamlı mevkidaşı Le Duc Tho'ya "1973'te Vietnam'da ortaklaşa ateşkes müzakereleri yaptıkları için" Nobel Barış Ödülü'nü layık gördü.

Kissinger, Şili'de seçim ile iktidara gelen sosyalist Başkan Salvador Allende'yi koltuğundan indirmek için komplo kurdu. Şili'yi istikrarsızlaştırmak için askeri darbeyle sonuçlanacak operasyonlar düzenledi. Binlerce Şililiyi öldüren askeri cuntanın lideri General Augusto Pinochet'ye "Allende'yi devirerek Batı'ya büyük hizmette bulundunuz." diyen Kissenger, Arjantin'de de 30 bin divilin hayatına mal olacak bir savaşa yol açtı.

Angola'da bir savaşı alevlendiren ve Güney Afrika'da apartheid'in uzamasına neden olan Kissenger, kendisini dünyaya "20. yüzyılın en ünlü Amerikalı diplomatı" şeklinde tanıttı.ABC News'den Ted Koppel 1974 tarihli bir belgeselde Kissinger'ı "Amerika'nın en beğenilen adamı" olarak tanımladı

Kissinger, Nixon'dan Donald Trump'a kadar bütün ABD başkanlarına danışmanlık yaptı. 1984'ten 1990'a kadar Başkan'ın Dış İstihbarat Danışma Kurulu'nun ve 2001'den 2016'ya kadar Pentagon'un Savunma Politikası Kurulu'nun üyesi olarak görev yaptı.

Gala salonlarında, balolarda takım elbisesi ile zengin ünlülerle sohbet eden Kissinger, Cumhuriyetçi diplomat ana akım Demokratların gözdesi haline geldi ve ölünceye kadar da öyle kaldı. Hillary Clinton, Kissinger'ı "bir arkadaş" olarak nitelendirdi ve Başkan Barack Obama döneminde dışişleri bakanı olarak görev yaparken "onun tavsiyelerine güvendiğini" söyledi.

2023'te 100 yaşını dolduran Kissenger'in doğum günü büyük sükse yarattı. Kissinger'ın yüzüncü yılını kutlamak için, 1974 belgeselinden sonra kendisi ile arkadaş olan Koppel, CBS News'e bir röportaj verdi. Koppel, röportajda Kissinger'ın onlarca yıldır peşini bırakmayan suçlamaları tekrar dile getird ve "Yayınımızda sizinle röportaj yapmanın bile meşruiyetini sorgulayan insanlar var. Düşündükleri şey konusunda o kadar eminler ki bunu onların kullanacakları dille ifade edeceğim; o da sizin suçluluğunuz" dedi.

Kissinger ise Koppel'ın sözlerini "Bu onların cehaletinin bir yansıması" şeklinde yanıtladı.

Koppel Kamboçya'nın bombalanmasını gündeme getirdiğinde Kissinger sinirlenirken "Hadi. Karşı çıktığımız her gerilla birimini drone ve her türlü silahla bombalıyoruz. Parçası olduğum her yönetimde durum aynıydı." şeklinde cevapladı. Kissenger, ayrıca, 60 yıl önce yaşanan bir olayın programda konu edilmesine de tepki gösterdi.

KISSENGER'IN KANLI MİRASI



Kissinger yaşadığı 100 yılın ardından geride darbeler, savaşlar ve katliamlardan oluşan bir miras bıraktı. Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Somali'de ve daha onlarca ülkede sivillerin katliamına zemin hazırlayan Kissenger tarihe adını "Nobel Barış Ödülü alan savaş suçlusu" olarak yazdırdı.

HENRY KISSINGER KİMDİR?

Heinz Alfred Kissinger, 27 Mayıs 1923'te Almanya'nın Fürth kentinde doğdu. 1938'de Nazi baskısından kaçan bir Yahudi dalgasının arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Kissinger, 1943'te ABD vatandaşı oldu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu'nun Karşı İstihbarat Teşkilatı'nda görev yaptı. 1950'de Harvard Koleji'nden üstün başarıyla mezun olduktan sonra, 1952'de yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.



İki yıl sonra. Daha sonra Hükümet Bakanlığı ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'ndeki atamalarla Harvard fakültesine katıldı. Harvard'da öğretmenlik yaparken, John F. Kennedy ve Lyndon B. Johnson'ın yönetimlerine danışmanlık yaptı, ardından 1969'dan 1975'e kadar ulusal güvenlik danışmanı ve 1973'ten 1977'ye kadar Başkanlar Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlığında dışişleri bakanı olarak görev yaptı.