Azılı savaş suçlusu Henry Kissinger öldü! Soykırımcının dostu arkasında tek bir miras bıraktı: Darbeler, savaşlar, katliamlar...

ELİ KANLI KATİL KISSINGER ABD'nin Güneydoğu Asya'daki savaşlarının uzamasında kilit bir rol oynadı. Bu savaşlar on binlerce Amerikan askerinin ve yüz binlerce Kamboçyalı, Laoslu ve Vietnamlının ölümüyle sonuçlandı.





SKANDAL NOBEL ÖDÜLÜ



Elinde milyonların kanı olan Kissinger'a 1973'te Norveç Nobel Komitesi tarafından Nobel Barış Ödülü verildi. Komite, Kissinger ve Kuzey Vietnamlı mevkidaşı Le Duc Tho'ya "1973'te Vietnam'da ortaklaşa ateşkes müzakereleri yaptıkları için" Nobel Barış Ödülü'nü layık gördü.

Nobel ödülü alan eli kanlı Kissinger, ödül hakkında "Bununla karşılaştırılabilecek başka bir onur yok" diye bahsedecek kadar ileri gitse de söz konusu ödül tarihin en tartışmalı ödüllerinden biri olarak görüldü.

SOYKIRIMCILARLA ORTAK AMAÇ

Tarihin her döneminde soykırımcılarla ortak amaçlar edinen Kissinger, Vietnam ve Kamboçya'da da soykırımcılarla ilişkilerini geliştirmeye her zaman açık olduğunu söyledi. Sovyetler Birliği ile ilişkileri iyilerştirme çabalarına öncülük eden Kissinger, Çin'de 1949'da iktidara gelen Mao Zedong'u da Batı'ya açtı. Her zaman soykırımcı orduları destekleyen Kissenger, Pakistan ve Endonesya'da da yüz binlerce sivili katleden diktatörlerin yanında oldu.