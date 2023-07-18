Dünyanın en derin ismi 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin Savunma Bakanı Li, ile görüştü

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.
Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Li, Kissinger ile yaptığı görüşmede, ABD'nin daha doğru bir stratejik muhakemeye sahip olması gerektiğini belirterek, "Çin'in izlediği barışçıl kalkınma yolu, dünya için felaket değil bir nimettir." ifadesini kullandı.
Çin ve ABD'ye, dünyanın refahını ve istikrarını birlikte sürdürmesi için dünyanın umut bağladığını vurgulayan Li, ABD'deki "bazı kişilerin" Çin-ABD ilişkilerinin düşük bir noktada seyretmesine neden olmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Li, iki ülke arasındaki "karşılıklı bağımlılık" gerçeğinin göz ardı edildiğini, kazan-kazan işbirliğinin bozulduğunu ve dostane iletişim atmosferinin yok edildiğini söyledi.