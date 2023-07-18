Dünyanın en derin ismi 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin Savunma Bakanı Li, ile görüştü





Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Li, Kissinger ile yaptığı görüşmede, ABD'nin daha doğru bir stratejik muhakemeye sahip olması gerektiğini belirterek, "Çin'in izlediği barışçıl kalkınma yolu, dünya için felaket değil bir nimettir." ifadesini kullandı.