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    • Dünya
    • 19.07.2023 04:43
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    • 19.07.2023 05:15
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    Dünyanın en derin ismi 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin Savunma Bakanı Li, ile görüştü

    Dünyanın en derin isimi olan 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin Savunma Bakanı Li ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim sürecinde gerçekleşen bu ziyaretin zamanlaması dikkat çekerken, Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Li, Kissinger ile yaptığı görüşmede, ABD'nin daha doğru bir stratejik muhakemeye sahip olması gerektiğini belirterek, "Çin'in izlediği barışçıl kalkınma yolu, dünya için felaket değil bir nimettir." ifadesini kullandı.

    ABD-Çin hattında neler oluyor?

    Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.



    Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Li, Kissinger ile yaptığı görüşmede, ABD'nin daha doğru bir stratejik muhakemeye sahip olması gerektiğini belirterek, "Çin'in izlediği barışçıl kalkınma yolu, dünya için felaket değil bir nimettir." ifadesini kullandı.



    Çin ve ABD'ye, dünyanın refahını ve istikrarını birlikte sürdürmesi için dünyanın umut bağladığını vurgulayan Li, ABD'deki "bazı kişilerin" Çin-ABD ilişkilerinin düşük bir noktada seyretmesine neden olmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

    Li, iki ülke arasındaki "karşılıklı bağımlılık" gerçeğinin göz ardı edildiğini, kazan-kazan işbirliğinin bozulduğunu ve dostane iletişim atmosferinin yok edildiğini söyledi.



        Çin-ABD ilişkilerinin ilerlemesi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği olmak üzere 3 ilkeye" işaret ettiğini aktaran Li, bunun iki ülkenin yeni dönemde iyi geçinmesinin doğru yolu olduğunu kaydetti.



        KİSSİNGER VE ÇİN
        1969-1977 döneminde ABD başkanları Richard Nixon ve Gerald Ford hükümetlerinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Henry Kissinger, 1970'lerdeki arka kapı diplomasisi ile Çin-ABD diplomatik ilişkilerin kurulmasında önemli rol oynamıştı.



        Kissinger'ın o dönemde Sovyet Birliği'ne karşı Komünist Çin ile bağımsız ilişki kurma ve diplomatik tanınmasının önünü açması, Soğuk Savaş'ın seyrini etkileyen stratejik bir hamle olarak tarihe geçmişti.
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