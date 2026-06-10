Ankara ve Riyad'ın modern Hicaz Demir Yolu hamlesi İsrail'de deprem etkisi: "Planımıza Ölümcül Darbe"
Ankara ve Riyad arasında imzalanan demiryolu ve lojistik anlaşmaları İsrail’de deprem etkisi yarattı. İsrail merkezli Srugim, "Modern Hicaz Demiryolu" projesinin hayata geçmesiyle Tel Aviv’in merkezinde yer aldığı Hindistan-İsrail Koridoru’nun (IMEC) fiilen öleceğini ve İsrail'in lojistik olarak kilitleneceğini yazdı ve "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye ve Ürdün üzerinden kuracağı hat, İsrail planına ölümcül bir darbe vurdu." dedi.
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- Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demir yolu ve lojistik alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
- İsrail basını, bu anlaşmaların İsrail'in ticaret planlarına darbe vurduğunu belirtti.
- Modern Hicaz Demir Yolu'nun Hürmüz Boğazı'na kadar uzanması hedefleniyor.
- Anlaşmalar, Türkiye'den Halep'e ve oradan Ürdün, Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a uzanacak bir demir yolu hattını kapsıyor.
- İsrail medyası, demir yolu hattının İslam'ın merkezleri Mekke ve Medine'ye ulaşacağını vurguladı.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan demir yolu ve lojistik anlaşması İsrail'de yankılanıyor. İsrail haber sitesi Srugim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser AL-Jasser'in attığı imzaların ardından "Hayal ve Yıkılış: Türkiye ve Suudi Arabistan İsrail Planına Ölümcül Darbe Vurdu" başlıklı bir haber yayımladı.
Modern Hicaz Demir Yolu için imzalar atıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi arasında "Demir Yolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanlığı ile de "Lojistik Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NA KADAR UZAYACAK
Bakan Uraloğlu, küresel ticarete alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz Demir Yolu'nu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu açıklamıştı.
Tarihi hattın Şam-Amman kesimindeki bölümünün ayağa kaldırılabileceğine işaret eden Uraloğlu, "Modern Hicaz Demir Yolu için ilk etapta Türkiye'den Halep'e bir hat bağlayacağız. Halep-Şam-Ürdün hattı zaten mevcut. Suud tarafıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Nihai hedefimiz bu hattı Umman'a kadar uzatarak okyanusa bağlanmak ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturmaktır." Şeklinde konuşarak modern Hicaz Demir Yolu'nun Hürmüz Boğazı'na kadar uzanacağını işaret etmişti.
İSRAİL'DE YANKILANDI: İSLAM'IN MERKEZLERİNE UZANIYOR
İsrail gazetesi ise "Plana göre, İslam'ın merkezleri olan Mekke ve Medine'ye ulaşan Suudi demiryolu hattı, Ürdün sınırına kadar uzatılacak; burada Ürdün demiryolu ağına ve oradan da Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlanacak." ifadeleriyle modern Hicaz Demir Yolu'nun önemine dikkat çekti.
SİYONİST GAZETE YAZDI: İSRAİL'E DARBE
Hicaz Demir Yolu'nun yalnızca Türkiye-Hürmüz Boğazı hattında kritik bir rolü olmadığını, aynı zamanda da İsrail'in bağlantılarına darbe vurduğunu belirten Srugim, şu ifadeleri kullandı:
"Resmi olarak bu plan, daha fazla Müslüman ülkenin kutsal mekanlara erişimini bağlama girişimi olarak pazarlanıyor ancak böyle bir demiryolu rotasının, halihazırda Suudi Arabistan ile normalleşmeye veya en azından bu süreçte iş birliği yapmayı kabul etmesine bağlı olan İsrail ile Hindistan arasındaki benzer bir rotaya olan ihtiyacı fiilen ortadan kaldıracağı herkes için nettir."