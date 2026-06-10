Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan demir yolu ve lojistik anlaşması İsrail 'de yankılanıyor. İsrail haber sitesi Srugim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser AL-Jasser'in attığı imzaların ardından "Hayal ve Yıkılış: Türkiye ve Suudi Arabistan İsrail Planına Ölümcül Darbe Vurdu" başlıklı bir haber yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi arasında "Demir Yolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanlığı ile de "Lojistik Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Modern Hicaz Demir Yolu

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA KADAR UZAYACAK

Bakan Uraloğlu, küresel ticarete alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz Demir Yolu'nu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu açıklamıştı.

Tarihi hattın Şam-Amman kesimindeki bölümünün ayağa kaldırılabileceğine işaret eden Uraloğlu, "Modern Hicaz Demir Yolu için ilk etapta Türkiye'den Halep'e bir hat bağlayacağız. Halep-Şam-Ürdün hattı zaten mevcut. Suud tarafıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Nihai hedefimiz bu hattı Umman'a kadar uzatarak okyanusa bağlanmak ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturmaktır." Şeklinde konuşarak modern Hicaz Demir Yolu'nun Hürmüz Boğazı'na kadar uzanacağını işaret etmişti.