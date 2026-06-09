Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev ulaştırma hamlesi! Demir yolu ve lojistikte imzalar atıldı
Ankara ile Riyad arasında ulaştırma ve lojistik alanlarında yeni bir dönem başladı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun Suudi Arabistan temaslarında imzalanan iki kritik anlaşma ile demir yolu teknolojilerinden lojistik merkezlere, transit taşımacılıktan ortak altyapı projelerine kadar geniş kapsamlı iş birliğinin önü açıldı.
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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'da Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile görüşerek demir yolu ve lojistik alanlarında iş birliği anlaşmaları imzaladı.
- Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Demir Yolu Sektörü ve Lojistik Hizmetleri alanlarında iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı.
- Uraloğlu, Türkiye'den Suudi Arabistan'a Irak üzerinden yapılan iki deneme seferinin güzergahın uygulanabilirliğini ortaya koyduğunu belirtti.
- İki ülke arasında doğrudan demir yolu bağlantısı kurulması ve yüksek hızlı tren sistemlerinde ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.
- Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı kara yolu taşıma sayısı 2012 yılında 20 bine ulaşmıştı ancak bölgesel gelişmeler nedeniyle bu rakamın gerisinde kalındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Bakan Uraloğlu, bölgenin içinden geçtiği hassas süreçte ticaret ve lojistik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığını belirterek, ulaştırma sektöründeki engellerin kaldırılmasının stratejik bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.
TRANSİT TAŞIMACILIK VURGUSU
Kara yolu taşımacılığının önemine değinen Uraloğlu, geçmişteki taşıma hacimlerine yeniden ulaşmayı ve geçmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"2012 yılı öncesinde yıllık karşılıklı taşıma sayımız 20 bine ulaşmıştı. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün bu rakamın gerisinde olsak da amacımız, iş birliğimizi o dönemin de ötesine taşımaktır. Bu kapsamda, Suriye-Ürdün-Irak güzergahlarındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Irak üzerinden Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a uzanan iki deneme seferi, bu güzergahın uygulanabilirliğini net şekilde ortaya koymuştur."
Bakan Uraloğlu, transit taşımacılığın geliştirilmesinin Avrupa ile Körfez arasındaki ticari hareketliliği artıracağını vurgulayarak, mevcut ve yeni kara yolu güzergahlarının daha etkin kullanılmasının bölgesel lojistik entegrasyona önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
DOĞRUDAN DEMİR YOLU BAĞLANTISI HEDEFİ
Görüşmede demir yolu alanındaki iş birliği de gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Uraloğlu, iki ülke arasında güvenli ve istikrarlı bir ulaşım ağı kurulabilmesi için doğrudan demir yolu bağlantısının hayata geçirilmesinin kritik önemde olduğunu söyledi.
Yüksek hızlı tren sistemleri ve demir yolu araçları konusunda ortak çalışmalar yapılmasının önemine işaret eden Uraloğlu, bölge ülkeleriyle birlikte geleceğe yönelik ortak bir takvim oluşturulması gerektiğini dile getirdi.
İKİ ÖNEMLİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Temaslar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi arasında "Demir Yolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanlığı ile de "Lojistik Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Lojistik alanındaki anlaşma; lojistik merkezlerin kurulması, işletilmesi ve yönetimi, deneyim paylaşımı ile ortak projelerin geliştirilmesini kapsıyor.
Demir yolu alanındaki mutabakat ise teknik şartnamelerden sinyalizasyon sistemlerine, dijitalleşmeden çevresel sürdürülebilirliğe kadar sektörün birçok alanında ortak çalışma yürütülmesini öngörüyor. Ayrıca demir yolu mühendisliği, güvenlik sistemleri, Ar-Ge faaliyetleri, eğitim akademileri arasında iş birlikleri ve sektörün yerlileştirilmesine yönelik deneyim paylaşımı da anlaşmanın kapsamı içinde yer alıyor.
"KURUMSAL BİR ÇATI OLUŞTURACAK"
İmzalanan anlaşmaların ardından memnuniyetini dile getiren Bakan Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı:
"Demir Yolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın da altyapı modernizasyonundan işletme tecrübelerine kadar demir yolu sektörünün her alanında ortak çalışmalarımızı kurumsal bir çatıya kavuşturacağına inanıyorum."