Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev ulaştırma hamlesi! Demir yolu ve lojistikte imzalar atıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'da Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile görüşerek demir yolu ve lojistik alanlarında iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Demir Yolu Sektörü ve Lojistik Hizmetleri alanlarında iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı.

Uraloğlu, Türkiye'den Suudi Arabistan'a Irak üzerinden yapılan iki deneme seferinin güzergahın uygulanabilirliğini ortaya koyduğunu belirtti.

İki ülke arasında doğrudan demir yolu bağlantısı kurulması ve yüksek hızlı tren sistemlerinde ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı kara yolu taşıma sayısı 2012 yılında 20 bine ulaşmıştı ancak bölgesel gelişmeler nedeniyle bu rakamın gerisinde kalındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Bakan Uraloğlu, bölgenin içinden geçtiği hassas süreçte ticaret ve lojistik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığını belirterek, ulaştırma sektöründeki engellerin kaldırılmasının stratejik bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.

Türkiye ile Suudi Arabistan, lojistik ve demir yolu alanlarında işbirliğine gitti. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır) TRANSİT TAŞIMACILIK VURGUSU Kara yolu taşımacılığının önemine değinen Uraloğlu, geçmişteki taşıma hacimlerine yeniden ulaşmayı ve geçmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "2012 yılı öncesinde yıllık karşılıklı taşıma sayımız 20 bine ulaşmıştı. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün bu rakamın gerisinde olsak da amacımız, iş birliğimizi o dönemin de ötesine taşımaktır. Bu kapsamda, Suriye-Ürdün-Irak güzergahlarındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Irak üzerinden Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a uzanan iki deneme seferi, bu güzergahın uygulanabilirliğini net şekilde ortaya koymuştur." Bakan Uraloğlu, transit taşımacılığın geliştirilmesinin Avrupa ile Körfez arasındaki ticari hareketliliği artıracağını vurgulayarak, mevcut ve yeni kara yolu güzergahlarının daha etkin kullanılmasının bölgesel lojistik entegrasyona önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.