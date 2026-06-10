Herzliya değil El Haram! Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow siyonist projenin reklam yüzü oldu
Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, İsrail'in Herzliya'daki lüks konut projesinin reklam yüzü oldu. Siyonist oyuncu, 51 katlı kuleleri Herzilya'da yaşamı överek pazarlıyor. İsrailli gayrimenkul şirketinin skandal projesinin arka planında ise Filistin'in ilhakı var. Paltrow, Filistinlilerin çalınan evlerinden geriye kalan arsaların zerine inşa edilen lüks rezidansları tanıtırken, sosyal medyada "işgali ve yerinden edilmeyi meşrulaştırmakla" suçlanıyor. Projenin yükseldiği sahil şeridi ise 1948'de sakinleri zorla göç ettirilen Filistin köyü El-Haram'dan başka bir yer değil...
Hızlı Özet Göster
- Gwyneth Paltrow, İsrail'deki Herzliya'da lüks bir konut projesinin reklam yüzü oldu.
- Proje, İsrailli gayrimenkul şirketi Aviv Melisron tarafından geliştiriliyor ve iki adet 51 katlı rezidans kulesinden oluşuyor.
- Reklam, Filistin'in El-Haram köyünün yerine kurulan Herzliya'daki projeyi tanıtıyor.
- Reklamda Paltrow, New York'taki prestijli konutlarla Herzliya'daki yeni projeyi karşılaştırıyor.
- Paltrow'un reklamına sosyal medyada, Filistin köyü El-Haram'ın yerinden edilmesine dikkat çekilerek tepki gösterildi.
Ünlü ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, İsrail ilhakı altındaki El-Haram'da, bugünkü ismiyle ise Herzliya'da lüks bir konut projesinin reklam yüzü oldu.Gwyneth Paltrow'un reklamını yaptığı lüks projenin altından Filistin gerçeği çıktı
ÜNLÜ OYUNCUNUN UTANÇ REKLAMI
Proje, İsrailli gayrimenkul şirketi Aviv Melisron tarafından geliştiriliyor ve iki adet 51 katlı rezidans kulesinden oluşuyor.
LÜKS KULELERİN ARDINDA FİLİSTİN'İN İLHAKI VAR
Kampanyayı hazırlayan reklam ajansı Why Worry'nin CEO'su Gabi Attal, Paltrow'un uluslararası zarafet, üst düzey yaşam tarzı ve kaliteyi temsil ettiği için tercih edildiğini söyledi. Reklam filmi New York'ta çekildi ve Manhattan'daki park manzaralı prestijli konutlarla Herzliya'daki yeni proje arasında bağ kuruyor. Reklamın arka planında ise Filistin'in ilhakı var.
Reklamda Paltrow, sabah koşusuna çıkarken "Dünyanın en ikonik binalarının neden parkların yanında bulunmasının bir nedeni var" diyor. Daha sonra şoföründen kendisini "51 Park"a götürmesini istiyor. Şoförün "New York'a mı?" sorusuna ise "Hayır, Herzliya'ya, İsrail'e" cevabını veriyor.
İki adet 51 katlı kuleden oluşan proje, Herzliya Parkı ve Galil Yam Parkı'nın yanında yer alıyor. Projede yüzme havuzu, sinema salonu, ticari alanlar ve çeşitli lüks yaşam olanakları bulunuyor.
HERZLİYA DEĞİL EL HARAM!
Paltrow'un reklamında oynadığı bu sahil, 1928-1948 yılları arasında sakinleri yerlerinden edilen Filistin köyü El-Haram'ın bulunduğu yerdi. Filistin'in El Haram köyü Siyonistlerin saldırılarıyla zorla boşaltıldı. Yerine Yahudi yerleşimciler getirildi.
İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'na göre 2021'de şehirdeki yerleşimci sayısı 106 bin 741'e ulaşmıştı. Herzilya, modern siyonist harektein kurucusu Theodor Herzl'in adından geliyor.
SİYONİSTLER 1948'DE ELE GEÇİRDİ
Herzilya'nın üzerine kurulduğu El Haram, Akdeniz'in kıyısında Yafa şehrinin kuzeydoğusunda bir Arap köyüydü. Köyün toplam arazi alanı 8 bin 65 iken yerleşim alanı ise 18 dönümdü. 1948'de köy nüfusu 600'e ulaşmış ve bunların büyük çoğunluğu Müslümandı. El Haram, Filistin kıyılarını ele geçirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı saldırıların bir parçası olarak 15 Mayıs 1948'de siyonist milisler tarafından işgal edildi.
TEPKİ YAĞIYOR: "HABERLERİ İZLEDİN Mİ?"
Reklam yüzü olduğu skandal projenin ardından oyuncu Paltrow'a tepki yağıyor. Dünyaca ünlü Filistin asıllı modeller Bella ve Gidi Hadid'in kardeşi Alana Hadid, reklamı eleştirerek "Akılalmaz kapitalizmin" şaşırtıcı olduğunu söyledi ve "Acımasızca. Kızım. Gazete açtın mı ya da haberleri izledin mi? Bu sadece duyarsızlık değil, tam anlamıyla suç ortaklığı." ifadelerini kullandı.
SOYKIRIMA AÇIK DESTEK! "ÇALINTI DAİRELERİ SATIYOR"
Sosyal medya kullanıcıları ise Paltrow'un açıkça Gazze'deki soykırımı desteklediğini yazarken bir kullanıcı şu ifadeleriyle dikkat çekti:
"Gwyneth Paltrow, İsrail'in çalıntı sahil şeridindeki daireleri satmasına yardım ediyor. Herzliya sahilindeki iki lüks kule olan 51 Park'ın yüzü o. O sahil, 1948'de halkından boşaltılan Filistin köyü El-Haram'dı. İsrailliler buna lüks yaşam diyor. O kıyıdan sürülen insanlar orayı evleri olarak adlandırıyordu."