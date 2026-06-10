Herzliya değil El Haram! Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow siyonist projenin reklam yüzü oldu

Proje, İsrailli gayrimenkul şirketi Aviv Melisron tarafından geliştiriliyor ve iki adet 51 katlı rezidans kulesinden oluşuyor.

Proje, İsrailli gayrimenkul şirketi Aviv Melisron tarafından geliştiriliyor ve iki adet 51 katlı rezidans kulesinden oluşuyor.

Ünlü ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, İsrail ilhakı altındaki El-Haram'da, bugünkü ismiyle ise Herzliya'da lüks bir konut projesinin reklam yüzü oldu.

Reklamda Paltrow, sabah koşusuna çıkarken "Dünyanın en ikonik binalarının neden parkların yanında bulunmasının bir nedeni var" diyor. Daha sonra şoföründen kendisini "51 Park"a götürmesini istiyor. Şoförün "New York'a mı?" sorusuna ise "Hayır, Herzliya'ya, İsrail'e" cevabını veriyor.

Kampanyayı hazırlayan reklam ajansı Why Worry'nin CEO'su Gabi Attal, Paltrow'un uluslararası zarafet, üst düzey yaşam tarzı ve kaliteyi temsil ettiği için tercih edildiğini söyledi. Reklam filmi New York'ta çekildi ve Manhattan'daki park manzaralı prestijli konutlarla Herzliya'daki yeni proje arasında bağ kuruyor. Reklamın arka planında ise Filistin'in ilhakı var.

Gwyneth Paltrow

HERZLİYA DEĞİL EL HARAM!

Paltrow'un reklamında oynadığı bu sahil, 1928-1948 yılları arasında sakinleri yerlerinden edilen Filistin köyü El-Haram'ın bulunduğu yerdi. Filistin'in El Haram köyü Siyonistlerin saldırılarıyla zorla boşaltıldı. Yerine Yahudi yerleşimciler getirildi.

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'na göre 2021'de şehirdeki yerleşimci sayısı 106 bin 741'e ulaşmıştı. Herzilya, modern siyonist harektein kurucusu Theodor Herzl'in adından geliyor.



SİYONİSTLER 1948'DE ELE GEÇİRDİ

Herzilya'nın üzerine kurulduğu El Haram, Akdeniz'in kıyısında Yafa şehrinin kuzeydoğusunda bir Arap köyüydü. Köyün toplam arazi alanı 8 bin 65 iken yerleşim alanı ise 18 dönümdü. 1948'de köy nüfusu 600'e ulaşmış ve bunların büyük çoğunluğu Müslümandı. El Haram, Filistin kıyılarını ele geçirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı saldırıların bir parçası olarak 15 Mayıs 1948'de siyonist milisler tarafından işgal edildi.

TEPKİ YAĞIYOR: "HABERLERİ İZLEDİN Mİ?"

Reklam yüzü olduğu skandal projenin ardından oyuncu Paltrow'a tepki yağıyor. Dünyaca ünlü Filistin asıllı modeller Bella ve Gidi Hadid'in kardeşi Alana Hadid, reklamı eleştirerek "Akılalmaz kapitalizmin" şaşırtıcı olduğunu söyledi ve "Acımasızca. Kızım. Gazete açtın mı ya da haberleri izledin mi? Bu sadece duyarsızlık değil, tam anlamıyla suç ortaklığı." ifadelerini kullandı.