Kanada'da filmleri aratmayan skandal! 17 yılda 900'den fazla uçuş yaptı: Sahte pilot emekli olunca yakalandı
Kanada’da havayolu şirketi Air Canada’da gerekli üst düzey lisansı (ATPL-A) olmadan 17 yıl boyunca 900'den fazla uçuş yapan sahte pilot Geoffrey Wall, emekli olduktan sonra belgelerindeki usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.
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- Kanada'da Air Canada hava yolu şirketinde 17 yıl boyunca ehliyetsiz uçuş yapan Geoffrey Wall gözaltına alındı.
- Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) olduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı belirtildi.
- Wall, 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiği ve 2,9 milyondan fazla Kanada doları maaş aldığı açıklandı.
- Pilotun dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve kamu düzenini bozma gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.
- Air Canada, pilotlarının 6 ayda bir zorunlu eğitim aldığını ve Wall'un güvenlik ihlaline yol açmadığını savundu.
Kanada' sahte pilot skandalıyla çalkalanıyor. Air Canada hava yolu şirketinde yaklaşık 17 yıl yolcu taşımak için gerekli ehliyeti olmadan 900'den fazla uçuş gerçekleştiren pilotun gözaltına alındığı belirtildi.
EMEKLİ OLANA KADAR PİLOTLUK YAPTI
Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisinin internet sitesinden, Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan pilotun belgelerinde "gariplikler" tespit edilmesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Geoffrey Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) bulunduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı, bu kişinin 2009'da ehliyetsiz hava yolu pilotluğuna başladığı ve 2025'te emekliye ayrıldığı belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Wall'un, 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında 900'den fazla iç ve dış hatlar uçuşunda lisanssız pilotluk yaptığı ve 2,9 milyondan fazla Kanada doları maaş aldığı vurgulanan açıklamada, pilotun 1 Haziran'da gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Wall'a "dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma, sahte nişan bulundurma" gibi suçlamalar yöneltildiğine işaret edildi.
FİLM GİBİ SORUŞTURMA
Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich, basına yaptığı açıklamada, sürdürülen soruşturmayı "film senaryosuna" benzetti.
CNN'in haberine göre, Air Canada'dan yapılan açıklamada, şirket pilotlarının 6 ayda bir uçuş becerilerini doğrulamak amacıyla zorunlu eğitim aldığı belirtilerek, Wall'un güvenlik ihlaline yol açmadığı savunuldu.
Olay, ABD'li Steven Spielberg'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı ve 2002'de gösterime giren "Catch Me If You Can" (Sıkıysa Yakala) adlı filmi anımsattı.