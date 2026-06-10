Air Canada, pilotlarının 6 ayda bir zorunlu eğitim aldığını ve Wall'un güvenlik ihlaline yol açmadığını savundu.

Pilotun dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve kamu düzenini bozma gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) olduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı belirtildi.

Sahte pilot Geoffrey Wall, Fotoğraflar: Takvim, Reuters, EPA

EMEKLİ OLANA KADAR PİLOTLUK YAPTI

Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisinin internet sitesinden, Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan pilotun belgelerinde "gariplikler" tespit edilmesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Geoffrey Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) bulunduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı, bu kişinin 2009'da ehliyetsiz hava yolu pilotluğuna başladığı ve 2025'te emekliye ayrıldığı belirtildi.