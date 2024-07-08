Ankara "barış" dedi 'komisyon' önerdi! Rusya'dan yanıt gecikmedi... "Türkiye'nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 2 yılı aşkın bir zaman dilimi geride kaldı. Türkiye çatışmaların başından bu yana her iki ülke ile de diyaloğunu koruyarak 'barış' diplomasisi yürüttü. Moskova ve Kiev temsilcilerini İstanbul'da masaya bile oturttu.

Başkan Erdoğan liderliğinde Rusya ve Ukrayna İstanbul'da masaya oturmuştu TÜRKİYE'DEN 'BARIŞ PLATFORMU' ÖNERİSİ Geride bıraktığımız gün de Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Ukrayna krizinin çözümüne dair bir barış platformu oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov







Fidan'ın bu sözlerine Kremlin'den yanıt geldi.



KREMLİN: "HAKAN FİDAN'A KATILIYORUZ"



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için bir barış platformunun oluşturulması gerektiği yönündeki açıklaması değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna meselesinin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu." diye konuştu.