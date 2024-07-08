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Ankara "barış" dedi 'komisyon' önerdi! Rusya'dan yanıt gecikmedi... "Türkiye'nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki sürerken Türkiye'nin izlediği 'barış' politikası meyvelerini veriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şuşa'da Ukrayna krizinin çözümüne dair bir barış platformu önermesi sonrası Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu" dedi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 13:49 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 13:49
Ankara barış dedi ’komisyon’ önerdi! Rusya’dan yanıt gecikmedi... Türkiye’nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 2 yılı aşkın bir zaman dilimi geride kaldı.

Türkiye çatışmaların başından bu yana her iki ülke ile de diyaloğunu koruyarak 'barış' diplomasisi yürüttü. Moskova ve Kiev temsilcilerini İstanbul'da masaya bile oturttu.

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TÜRKİYE'DEN 'BARIŞ PLATFORMU' ÖNERİSİ

Geride bıraktığımız gün de Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna krizinin çözümüne dair bir barış platformu oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy PeskovKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov



Fidan'ın bu sözlerine Kremlin'den yanıt geldi.

KREMLİN: "HAKAN FİDAN'A KATILIYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için bir barış platformunun oluşturulması gerektiği yönündeki açıklaması değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna meselesinin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

FİDAN NE DEMİŞTİ?

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında 3. yılına giren Rusya-Ukrayna çatışmasının 'vekalet harbine' dönüştüğünü işaret ederek şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

Mevcut stratejik manzarada her iki tarafın da daha fazla silahlanma, askeri açıdan daha saldırgan tutum izleme dışında bir önceliği bulunmamakta.

Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte.

Savaşın farklı boyutlarından etkilenen ülkeler olarak tamamlayıcı bir anlayışla hep birlikte bu yönde çalışmalıyız."


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