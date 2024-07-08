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İsrail’den Gazze’ye saldırı! 3 Filistinli hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

İsrail Gazze’ye saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti 10 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaralıların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ne getirildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 16:59 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 16:59
İsrail’den Gazze’ye saldırı! 3 Filistinli hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

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İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine ve kuzey bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti ve 10 Filistinli ise yaralandı.

3 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze kentinin batısına düzenlenen saldırılarda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Ölü ve yaralılar Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ne getirildi.

Gazze'nin güneyindeki Sabra bölgesine düzenlenen saldırıda da 2 Filistinlinin öldüğü ve yaralananların olduğu bildirildi.

8 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze kentinin kuzeyine düzenlenen saldırılarda ise aralarında çocukların da olduğu 8 Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombalamıştı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girmişti.

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REFAH'TA SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Düzenlenen saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtilirken yoğun saldırılar nedeniyle bölgeye ve enkaz altındakilere ulaşılamadığı aktarılıyor.

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

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