Başkan Erdoğan’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Batı ve silah tüccarları bu işi kaşıyor! Somut çözüm önerisi...

Çünkü taraflarda bir yorgunluk olduğu da açıkça ortada. Biz de kendilerine "barışa ne zaman ereceğiz?" dedik. Onlar "bu işin bir zamanı yok, bütün mesele burada sizler gibi arabulucuların ağırlığını koymasında" noktasındalar. Biz şimdi ağırlığımızı koymaya gayret ediyoruz. Temennimiz odur ki Rusya-Ukrayna arasında bu savaş artık bir nihayete ersin. Devam ediyoruz, takip ediyoruz. Dışişleri Bakanım Hakan Fidan Bey, Milli Savunma Bakanım Yaşar Güler Bey bu işin takipçisi durumundalar. Bir an önce temennim odur ki neticeye varalım.

TEZLERİMİZLE OLUMSUZ HAVAYI DAĞITIRIZ

Yıllardır dillendirdiğimiz "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" tezlerimiz bu olumsuz havayı dağıtmak, büyük savaş riskini ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz somut çözümlerdir. Hala bunları uygulamak mümkündür. Yapmamız gereken küresel sistemi revize etmek, herkesin ayrımsız uluslararası hukuka uymasını sağlamak, terörizmi topyekün bir anlayışla yok etmek, adaleti ve hakkaniyeti temel alan bir küresel paylaşım sistemini hayata geçirmektir."