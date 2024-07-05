Başkan Erdoğan’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Batı ve silah tüccarları bu işi kaşıyor! Somut çözüm önerisi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3.DÜNYA SAVAŞI ÇIKIŞI
Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının ardından gündeme gelen 3. Dünya savaşı söylentilerine ilişkin konuştu.
Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
"NATO ve Rusya cephesinden gelen 3. Dünya Savaşı ile ilgili açıklamalardan sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklamalar oldu 3. Dünya Savaşı tehlikesiyle ilgili. Sizin böyle bir tehlike hakkındaki yorumunuz nedir? Konu bu zirvede de gündeme geldi mi? Sayın Putin ile yaptığınız görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının büyüme tehlikesi gündeme geldi mi? Dünyanın gündemindeki nükleer silahlar hem Putin ile yaptığınız görüşmede hem zirvede konuşuldu mu?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
"Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı. Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Putin, barıştan yana olduğunu son açıklamalarında söyledi.