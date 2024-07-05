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Başkan Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Batı ve silah tüccarları bu işi kaşıyor! Somut çözüm önerisi...

İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın gündemini meşgul ederken son dönemde 3. Dünya savaşı söylentileri de peş peşe geldi. Başkan Erdoğan Kazakistan dönüşünde meseleye ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Erdoğan silah tüccarlarının bu işi kaşıdığını belirterek, "Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var.  3. Dünya Savaşı’na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 14:00 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 14:02
Başkan Erdoğan’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Batı ve silah tüccarları bu işi kaşıyor! Somut çözüm önerisi...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3.DÜNYA SAVAŞI ÇIKIŞI
Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının ardından gündeme gelen 3. Dünya savaşı söylentilerine ilişkin konuştu.

Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

"NATO ve Rusya cephesinden gelen 3. Dünya Savaşı ile ilgili açıklamalardan sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklamalar oldu 3. Dünya Savaşı tehlikesiyle ilgili. Sizin böyle bir tehlike hakkındaki yorumunuz nedir? Konu bu zirvede de gündeme geldi mi? Sayın Putin ile yaptığınız görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının büyüme tehlikesi gündeme geldi mi? Dünyanın gündemindeki nükleer silahlar hem Putin ile yaptığınız görüşmede hem zirvede konuşuldu mu?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Başkan Erdoğan Putin ile görüştüBaşkan Erdoğan Putin ile görüştü

"Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı. Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Putin, barıştan yana olduğunu son açıklamalarında söyledi.

Çünkü taraflarda bir yorgunluk olduğu da açıkça ortada. Biz de kendilerine "barışa ne zaman ereceğiz?" dedik. Onlar "bu işin bir zamanı yok, bütün mesele burada sizler gibi arabulucuların ağırlığını koymasında" noktasındalar. Biz şimdi ağırlığımızı koymaya gayret ediyoruz. Temennimiz odur ki Rusya-Ukrayna arasında bu savaş artık bir nihayete ersin. Devam ediyoruz, takip ediyoruz. Dışişleri Bakanım Hakan Fidan Bey, Milli Savunma Bakanım Yaşar Güler Bey bu işin takipçisi durumundalar. Bir an önce temennim odur ki neticeye varalım.

TEZLERİMİZLE OLUMSUZ HAVAYI DAĞITIRIZ
Yıllardır dillendirdiğimiz "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" tezlerimiz bu olumsuz havayı dağıtmak, büyük savaş riskini ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz somut çözümlerdir. Hala bunları uygulamak mümkündür. Yapmamız gereken küresel sistemi revize etmek, herkesin ayrımsız uluslararası hukuka uymasını sağlamak, terörizmi topyekün bir anlayışla yok etmek, adaleti ve hakkaniyeti temel alan bir küresel paylaşım sistemini hayata geçirmektir."

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