Başkan Erdoğan Astana’da Putin’le görüşecek! Ana gündem Suriye... Şam ile normalleşmeden BRICS’e Ukrayna’dan Gazze’ye masa yoğun

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ 'TERÖRİSTAN' HAYALLERİ
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin seçim tezgahını dağıttı. Mehmetçik korkusu PKK ve türevlerine sandık toplatırken; 18 Ağustos'ta sözde seçimler için bir daha nabız yoklanacağı belirtildi.
Ankara ise güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok net bir dille 'askeri harekat' mesajı verdi.
Astana'daki Putin'le yapılacak görüşmede bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadelenin önemi bir kez daha vurgulanacak.
"SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ ROL OYNADIK"
Putin geçtiğimiz günlerde BRICS toplantısında Rusya ile Türkiye'nin Suriye krizinin çözümünde önemli rol oynadığını belirterek, "Astana formatının sürdürülmesi, terörle mücadele edilmesi, bizim için en önemli olan bu yönde durumun normale dönüşmesinin sağlanması için üzerimize düşenin yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Genel olarak durum olumlu yönde gelişiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.
"TÜRKİYE'NİN BRICS'E İLGİSİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Türkiye'nin BRICS atağı da dikkat çekiyor. Geride bıraktığımız ay Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti.
Putin görüşmede, "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ
Görüşmelerde ilk reaktörünün devreye alınması için son viraja girilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durumunda gündeme gelmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'NİN SESİ OLACAK
Erdoğan, Gazze'deki durumu sadece ikili görüşmelerde değil, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katıldığı zirve toplantısında da dile getirecek.
Zirveye aralarında Çin, Rusya ve İran'ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak.
Ana gündem, uluslararası sorunların çözümünde Şanghay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi olacak. Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor.
Liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanacakları ifade ediliyor. Zirve sonunda, Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.