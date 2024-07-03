SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Astana'da Putin'le görüşecek! Ana gündem Suriye... Şam ile normalleşmeden BRICS'e Ukrayna'dan Gazze'ye masa yoğun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Astana'da saat 19.00'da bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi hiç şüphesiz Suriye. Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışları ve PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' hamleleri masada olacak. Başkan Erdoğan bölgede terörle mücadelenin önemini bir kez daha gündeme getirecek. İki liderin Gazze'deki son durum, Ukrayna krizi, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi, enerji işbirliği, ticari ilişkiler ve BRICS'i konuşacağı da değerlendiriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:47 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:30
Başkan Erdoğan Astana’da Putin’le görüşecek! Ana gündem Suriye... Şam ile normalleşmeden BRICS’e Ukrayna’dan Gazze’ye masa yoğun

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana'ya hareket etti.

Erdoğan zirve marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde enerjiden ticaret ve turizme; ikili, bölgesel ve küresel birçok başlık yer alacak.



HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?

Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve İsrail'in Gazze saldırıları, Suriye, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi, enerji işbirliği, ticari ilişkiler ve BRICS'in masada olacağı değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğandan cuma sonrası Esadla görüşme için tarihi açıklama: Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederizBaşkan Erdoğandan cuma sonrası Esadla görüşme için tarihi açıklama: Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz



Hatırlanacağı üzere Ankara - Şam hattında şu sıralar normalleşme zemini arayışları mevcut. Rusya da arabulucu rolünde.

ANKARA - ŞAM HATTINDA NORMALLEŞME ZEMİNİ ARAYIŞI

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu söyledi.

Erdoğan da Esad'a cevaben "Biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur" dedi.

Ankara ve Şamın normalleşme adımları PKKyı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi Ebu ZendinAnkara ve Şamın normalleşme adımları PKKyı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi Ebu Zendin



SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ 'TERÖRİSTAN' HAYALLERİ

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin seçim tezgahını dağıttı. Mehmetçik korkusu PKK ve türevlerine sandık toplatırken; 18 Ağustos'ta sözde seçimler için bir daha nabız yoklanacağı belirtildi.

Ankara ise güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok net bir dille 'askeri harekat' mesajı verdi.

Astana'daki Putin'le yapılacak görüşmede bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadelenin önemi bir kez daha vurgulanacak.

"SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ ROL OYNADIK"

Putin geçtiğimiz günlerde BRICS toplantısında Rusya ile Türkiye'nin Suriye krizinin çözümünde önemli rol oynadığını belirterek, "Astana formatının sürdürülmesi, terörle mücadele edilmesi, bizim için en önemli olan bu yönde durumun normale dönüşmesinin sağlanması için üzerimize düşenin yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Genel olarak durum olumlu yönde gelişiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidanı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruzRusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidanı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruz



"TÜRKİYE'NİN BRICS'E İLGİSİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye'nin BRICS atağı da dikkat çekiyor. Geride bıraktığımız ay Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti.


Putin görüşmede, "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.




AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Görüşmelerde ilk reaktörünün devreye alınması için son viraja girilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durumunda gündeme gelmesi bekleniyor.



BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'NİN SESİ OLACAK

Erdoğan, Gazze'deki durumu sadece ikili görüşmelerde değil, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katıldığı zirve toplantısında da dile getirecek.

Zirveye aralarında Çin, Rusya ve İran'ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak.

Ana gündem, uluslararası sorunların çözümünde Şanghay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi olacak. Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor.

Liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanacakları ifade ediliyor. Zirve sonunda, Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.

Başkan Erdoğandan Astana çıkarması! ŞİÖde enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazzenin sesi olacakBaşkan Erdoğandan Astana çıkarması! ŞİÖde enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazzenin sesi olacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... Seni gözlerinden öpüyorum
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak
Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenslasyon süreci başladı
Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti
Başkan Erdoğan Astana’da Putin’le görüşecek! Ana gündem Suriye... Şam ile normalleşmeden BRICS’e Ukrayna’dan Gazze’ye masa yoğun
Euro 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Sinan Ateş davasında 3’üncü gün | Son sanık ifade verecek! Müşteki beyanlarına geçilecek
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Dolara büyük darbe! BRICS harekete geçti: Üç büyük hamle gündemde
SON DAKİKA