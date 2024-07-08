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Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı! Stratejik Meron üssüne 60 roket: Ölü ve yaralılar var

Hizbullah, İsrail’in stratejik Meron üssüne füze saldırısı düzenledi. İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Hizbullah’ın pazar günü düzenlediği saldırıda İsrail’in stratejik üssünün güdümlü füzelerle hedef alındığını duyurdu. İsrail basını, Lübnan topraklarından Meron üssüne 60 füze ve roket fırlatıldığını doğruladı. Hizbullah Meron’da İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 13:03 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 13:03
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı! Stratejik Meron üssüne 60 roket: Ölü ve yaralılar var

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Hizbullah, pazar günü İsrail'in stratejik Meron üssüne füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İran resmi haber ajansı IRNA ve Lübnan merkezli El-Ahed haber sitesine göre Hizbullah güçleri Cebel el-Cermak bölgesinde bulunan İsrail'e ait üsse füze saldırısı düzenledi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Hizbullah, savaşçılarının Meron üssündeki hava kontrol birimi karargahı ile hava harekat müdürlüğünü çok sayıda Katyuşa roketi ve füzesiyle hedef aldığını, hedef noktaları doğrudan vurduğunu bildirdi.

STRATEJİK MERON ÜSSÜNE 60 ROKET FIRLATILDI

İsrail medyası da Lübnan topraklarından Meron üssüne doğru 60 füze ve roket fırlatıldığını doğruladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e ait Barkat Rişa askeri üssünde toplanan İsrail askerlerinin güdümlü füzelerle hedef alındığı duyuruldu.

Hizbullah, İsrail askeri tesisinin doğrudan ve isabetli bir şekilde vurulduğunu, saldırı sonucunda yangın çıktığını ve siyonist rejim askerleri arasında hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu belirtti.

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Hizbullah, ayrıca Lübnan sınırına yakın İsrail'e ait Bayad Blida karargahını hedef aldı.

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