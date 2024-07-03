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Astana'da 'dostane' zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinden samimi kareler... "Muhakkak Türkiye'ye geleceğim"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in Astana'da gerçekleştirdiği görüşmede samimi kareler objektiflere yansıdı."Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik" diyen Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti. Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi. Öte yandan Rusya lideri, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" dedi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 16:05 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 16:10
Astana’da ’dostane’ zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinden samimi kareler... Muhakkak Türkiye’ye geleceğim 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Astana’da ’dostane’ zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinden samimi kareler... Muhakkak Türkiye’ye geleceğim 2
Başkan Erdoğan Astanada Putinle bir araya geldi!
Başkan Erdoğan Astana'da Putin'le bir araya geldi!
Ana gündem Suriye!


Liderler, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu.

Astana’da ’dostane’ zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinden samimi kareler... Muhakkak Türkiye’ye geleceğim 3

"Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik" diyen Başkan Erdoğan, "Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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