Astana'da 'dostane' zirve! Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinden samimi kareler... "Muhakkak Türkiye'ye geleceğim"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Liderler, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu.
"Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik" diyen Başkan Erdoğan, "Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.