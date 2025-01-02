Suriye'de terör örgütü YPG/PKK İsrail'e sığınmaya devam ediyor. İsrail gazetesi The Jerusalem Post, kapılarını terör destekçisi sözde analist Mem Husedin'e açtı, Husedin ise "İsrail Suriye Kürtlerinin bağımsızlığını desteklemeli mi?" başlıklı köşe yazısında İsrail'e açıkça yalvardı. Siyonist basın terör örgünün sesi olurken ABD'ye de açık mesaj gönderdi.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, kapılarını terör destekçisi sözde analist Mem Husedin’e açtı, Husedin ise “İsrail Suriye Kürtlerinin bağımsızlığını desteklemeli mi?” başlıklı köşe yazısında İsrail’e açıkça yalvardı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PKK DESTEKÇİSİ SÖZDE ANALİST İSRAİL'E YALVARDI

Daha önce Rudaw'da açıkça "Kürdistan" propagandası yapan Husedin The Jerusalem Post'ta yayımlanan yazısında "İsrail'in güvenliği, Suriye'de Türkiye ile anlaşmalar yapmaktan ziyade Kürt bağımsızlığını desteklemekte yatıyor" ifadelerini kullanarak İsrail ile terör örgütü YPG/PKK'nın iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"ABD VE İSRAİL'DEN DESTEK ALMAZSAK…"

Kuzey Irak'a vurgu yapan Husedin, İsrail'e açık bir çağrı yaptı ve "Kuzey Irak'ta kurduğumuz özerklik, Türk veya Fars tehditlerine karşı tamamen güvende değil. Kırılgan özerkliğimiz ABD'den ve İsrail'den destek almadığımız sürece Türkler tarafından yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya" ifadelerini kulandı.

Mem Hüsedin, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İsrail'e Suriye konusunda yalvarmaya devam eden Husedin, "İsrail kendi kararlarını vermek zorundadır. Ancak, Türklere güvenme konusunda uyarırım. Türk diplomasisi, ihanetler ve büyük güçler arasındaki ittifakları değiştirerek Karadeniz geçişi üzerindeki kontrollerini kullanmalarıyla ünlüdür." ifadelerini kullandı.

TÜRKLER İLERLEYECEK İDDİASI

Türkiye'nin Suriye'de büyük etkisi olduğunu vurgulayan terör destekçisi sözde analist, "Şam'la birlikte Irak ve Suriye Kürtlerini de kendi hegemonyası altına alırsa neden orada duracağını varsaysın ki?" dedi.

Husedin, İsrail'e Suriye için yalvarmakla kalmadı bir de Arz-ı Mev'ud palavrası üzerinden Tel Aviv'i gaza getirmeye çalıştı. İsrail'in ancak Orta Doğu'da yeni bir haritaya yatırım yaparak güvende olabileceğini belirten Husedin, "Bu harita İsrail devletinin kurulmasıyla başladı" ifadesini kullandı.

Kürtlerin tarihte hep Yahudilerin yanında durduğunu belirten Husedin, "Bugün roller tersine döndü" dedi.

İSRAİL'E MÜTEMADİYEN YALVARIYORLAR

Geçtiğimiz günlerde de İsrail devlet televizyonu KAN, terör örgütü PKK/YPG'nin, ABD'nin Suriye'den çekilme olasılığı nedeniyle İsrail'den yardım talep ettiğini bildirmişti. Haberde görüşlerine yer verilen PKK/YPG'li bir teröristin "Türkleri durdurun, siyasi olarak bizi destekleyin" diyerek yalvarması dikkat çekmişti.