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Suriye’de silah bırakmayan şebbihalara operasyon

Suriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim Esad rejiminin silah bırakmayan askerlerine yönelik güvenlik operasyonu başlattı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:38
Suriye’de silah bırakmayan şebbihalara operasyon

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    Suriye'de yeni yönetim Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejimin askerlerine yönelik "güvenlik operasyonu" başlattı.

    Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulunmaya devam etti, AASuriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulunmaya devam etti, AA

    SİLAH BIRAKMAYAN ŞEBBİHALARA OPERASYON

    Suriye Haber Ajansının (SANA) bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Askeri Operasyonlar Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, Humus'un bazı mahallelerinde uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına karşı "güvenlik operasyonu" başlattığını bildirdi.

    Haberde, güvelik taramalarının yapıldığı Vadi Zehep ve İkrime mahallerindeki vatandaşlardan evlerinde kalmaları istendi.

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    SİLAH BIRAKIN ÇAĞRISI

    Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından genel af çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

    Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.

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