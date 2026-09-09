Adidas'ın Gazze'de on binlerce masum sivilin katledildiği saldırılarda İsrail ordusunda görev yapan askeri reklam yüzü yapmasına tepkiler dinmiyor. Çığ gibi yayılan küresel boykot çağrılarının ardından Arapça hesabından cılız bir özür mesajı paylaşan Adidas'ın bu görece geri adımının arkasındaki ciro gerçeği rakamlarla ortaya çıktı.

Adidas'ın ticari ağının yüzde 90,8'inin, BM Genel Kurulunda Filistin lehine tarihi karara "evet" diyen ülkelerde bulunmasının olası ciro riskini gündeme getirdiği belirtildi.

GERİ ADIM ATTILAR

Gelen sert tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan Adidas yönetimi, "Söz konusu çalışma İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandı. Küresel reklam stratejimizin parçası değil." dedi.

Körfez bölgesindeki tüketici hassasiyetlerinin ticari zarara dönüşmesinden çekinen Adidas Arabia yetkilileri resmi açıklama yayımlayarak, "Kampanyanın bölgede yol açtığı endişelerin farkındayız. Hassasiyetleri ciddiyetle ele alıyoruz, özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın Adidas resmi hesabından değil sadece Arapça edisyonunda yer alması ise dikkat çekti.

MİLYARLARCA AVROLUK CİRO KORKUSU

Göstermelik de olsa Adidas'ın geri adımının ekonomik boyutunda, şirketin küresel pazar haritası ile Filistin lehine tutum sergileyen ülkelerdeki ticari ağırlığı dikkat çekiyor.

Adidas'ın resmi internet sitesindeki verilere göre dünya genelinde 3 bin 722 satış noktası bulunuyor.

Bu liste, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 12 Aralık 2025 tarihinde aldığı tarihi kararla eşleştirildiğinde çarpıcı tablo ortaya koyuyor.

Uluslararası Adalet Divanının işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşünü destekleyen karar, 139 ülkenin evet oyuyla kabul edilmişti.

Adidas'ın resmi mağaza verileriyle oylama sonuçları karşılaştırıldığında, karara evet oyu veren ülkelerde toplam 3 bin 378 Adidas mağazası yer alıyor.

Bu sayı, şirketin küresel fiziki ağının yüzde 90,8'ine tekabül ediyor.

Karara hayır oyu veren 12 ülkenin tamamında toplam 287 Adidas mağazası bulunuyor.

Bu grubun büyük bölümünü ABD, İsrail ve Arjantin'deki mağazalar oluşturuyor.

DEVASA PAZAR

Şirketin 2025 finansal raporuna göre, Adidas'ın geçen yıl net satışları önceki yıla göre yüzde 5 artarak küresel ölçekte 24 milyar 811 milyon avro olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde faaliyet karı yüzde 54 rekor artışla 2 milyar 56 milyon avro seviyesine ulaştı.

BM oylamasında Filistin lehine evet oyu veren ülkeler, aynı zamanda Adidas'ın küresel spor giyim pazarındaki hakimiyetini sağlayan büyüme motorlarını oluşturuyor.

EN BÜYÜK DARBE TÜRKİYE'DEN GELEBİLİR

Şirketin Doğu Avrupa ile gelişmekte olan pazarlar ağındaki en stratejik kalelerinden Türkiye, resmi mağaza bulucusuna göre 125 satış noktasına ev sahipliği yapıyor.

Adidas, Türkiye spor giyim pazarında yaklaşık yüzde 22-25 pazar payı ile sektörün en büyük iki oyuncusundan konumunda bulunuyor.

İstanbul'daki 40, Ankara'daki 10 mağazasının yanı sıra geniş toptan satış ağıyla öne çıkan Türkiye, boykot riskinin ticari yansıması bakımından yüksek potansiyelli pazarlar arasında yer alıyor.

ADIDAS'IN YUMUŞAK KARNI ÇİN

Alman spor devinin 2025 yılındaki 24 milyar 811 milyon avroluk küresel cirosunun tek başına yüzde 15'ini sırtlayan Çin, markanın en hassas dengelere sahip olduğu alanların başında geliyor.

Şirketin en güncel 2026 ilk yarı finansal raporlarına göre, Çin pazarında kur etkisinden arındırılmış yüzde 16 büyüme rekoru kırıldı.

Adidas'ın Çin pazarındaki payı yaklaşık yüzde 11-13 civarında seyrediyor. Geçmişte bu ülkede yaşanan benzer tüketici boykotlarının küresel markalara milyarlarca avroya mal olduğu bilindiğinden, Çin pazarı şirket için en kritik risk odağı olarak değerlendiriliyor.

ORTA DOĞU PAZARINDA BOYKOT PANİĞİ

Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi Suudi Arabistan, 101 resmi satış noktasıyla markanın bölgedeki ana gelir kaynağı durumunda.

Adidas'ın bu ülkede hızla büyüyen pazarda yaklaşık yüzde 18-20 pazar payına sahip olduğu tahmin ediliyor.

PAKİSTAN BOYKOT EDERSE… Güney Asya'nın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Pakistan'da Adidas, premium spor giyim segmentinde lider markalardan olarak faaliyet gösteriyor. Markanın ülkedeki pazar payı yüzde 12-15 bandında seyrediyor. Toplumsal reaksiyonların ticari boyuta en hızlı yansıdığı pazarlar arasında gösterilen Pakistan, şirket yönetimini endişelendiriyor.

NİJERYA'DAN IRAK'A

Şirketin gelişmekte olan pazarlar kategorisinde yer alan Irak'ta ticari faaliyetleri, distribütörler üzerinden sürdürülüyor.

Adidas, Irak'taki markalı spor giyim sektöründe yaklaşık yüzde 10 pazar payını elinde tutuyor.

Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya, Adidas'ın kıtadaki uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezinde bulunuyor.

Şirket, Nijerya pazarında yaklaşık yüzde 14-16 pazar payıyla ağırlığını hissettiriyor.

KÜRESEL SANCI

Adidas'ın en güncel 2026 yılı ilk yarı finansal raporları, boykot çağrılarının yapıldığı gelişmekte olan pazarların şirket için hayati önemini net şekilde kanıtlıyor.

Şirket, bu yılın ilk yarısında kur etkisinden arındırılmış net satışlarında dünya genelinde yüzde 14 büyüme yakaladı.

Toplam gelirlerin yüzde 60'ı toptan satıştan, yüzde 40'ı doğrudan tüketiciye satıştan elde edildi.

Bu dönemde kur etkisinden arındırılmış net satış büyümesi Latin Amerika'da yüzde 27, gelişmekte olan diğer pazarlarda yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Fiziki mağaza sayısının doğrudan satış hacmiyle eş değer olmamasına rağmen Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Pakistan, Irak ve Nijerya gibi ülkelerdeki devasa pazar payları, reklam krizinin Adidas için yalnızca yerel sorun olarak kalamayacağını gösteriyor.



Şirketin kendi işlettiği konsept ile outlet mağaza sayısının son mali raporlara göre 2 bin 22 olduğu dikkate alındığında, küresel çapta milyarlarca avroluk ciro riskini tetikleyecek boykot dalgası markanın geleceğini tehdit ediyor.