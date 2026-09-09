CANLI YAYIN
Geri

Gazzeli hukukçudan Adidas’a sert çıkış! “Katillerin imajını güzelleştirdiler”

Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusunda görev alan eski askeri reklam yüzü olarak kullanan Adidas, gelen tepkiler üzerine göstermelik bir özür diledi. Gazzeli hukukçu Abdülkerim Şehab, "Gazze'de binlerce mazlum dururken, insanlık suçu işleyen İsrail'in imajını aklamayı tercih ettiler" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gazzeli hukukçudan Adidas’a sert çıkış! “Katillerin imajını güzelleştirdiler”

Alman spor giyim devi Adidas'ın Gazze'de binlerce sivilin katledildiği saldırılara katılan ve saldırılar sırasında bir bacağını kaybeden İsrail askerini reklam yüzü olarak kullanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Adidasın İsrail askerini reklam yüzü yapması tepki çekti: Gazzede uzuvlarını kaybeden Filistinliler konuştuAdidasın İsrail askerini reklam yüzü yapması tepki çekti: Gazzede uzuvlarını kaybeden Filistinliler konuştu

Reklamda, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de kol ve bacaklarını yitiren binlerce insanın görmezden gelinerek İsrail askeri üzerinden mesaj verilmesi, soykırımı aklama çabası olarak yorumlandı.

Skandal reklama, İsrail saldırılarında sağ bacağını kaybeden Gazzeli hukukçu Hattab Muhammed Abdülkerim Şehab (56) tepki gösterdi.

Şehab, "Protez uzuvları tanıtırken Gazze'de bacağını, kolunu kaybeden binlerce mazluma dikkat çekmeleri gerekirdi. Bunun yerine bize acımasızca ateş açan, soykırım yapan işgal ordusunun bir askerini kullanarak katillerin imajını güzelleştirmeyi tercih ettiler" dedi.

Hattab Muhammed Abdülkerim ŞehabHattab Muhammed Abdülkerim Şehab

'PROPAGANDA YAPIYORLAR'

Dünya genelinde milyonlarca insanın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğuna dikkat çeken Şehab, "Adidas, savaş suçlularının propagandasını yapmayı seçti. Sivillere karşı işlenen insanlık suçlarının ardından bu ordunun itibarını aklamaya çalışıyorlar. Bu yanıltıcı reklamla özgür dünya halklarını kandırmak ve mazlum Filistin halkına verilen desteği azaltmak istiyorlar. Halkımızın toprakları gasp ediliyor, kuşatma altında yok edilmeye çalışılıyoruz" diye konuştu.

30 yıldır Cibaliye Belediyesi'nde hukuk danışmanı olarak çalışan Şehab, bacağını kaybettiği dehşet gecesini şöyle anlattı:

"17 Aralık 2023 sabahı evimiz birer tonluk bombalarla hedef alındı. Uykudaydık. Duvarlar üzerimize yıkıldı, evimde 7 kişi şehit oldu. Ameliyathane yoktu. Bir pratisyen doktor, anestezi uygulamadan sağ ayağımı kesti. Acıdan çığlık atarak bilincimi kaybettim. Zamanında hastaneye ulaşabilseydim ayağım kurtarılabilirdi. İşgal güçleri şu an protez malzemelerinin Gazze'ye girişini de engelliyor."

Adidasın İsrailli eski askerle tanıttığı tek ayakkabı kampanyası tepki çekti: Gazzedeki amputasyon krizi gündemdeAdidasın İsrailli eski askerle tanıttığı tek ayakkabı kampanyası tepki çekti: Gazzedeki amputasyon krizi gündemde

'REKLAMI GÖRÜNCE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'

Gazze'de, su almak için dışarı çıktığı sırada İsrail hava saldırısının hedefi olan ve bacağını kaybeden 14 yaşındaki Ömer Halive, reklamı izlediğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Söz konusu saldırıda yakınlarını da kaybeden Filistinli çocuk, "İsrail askeri her türlü imkana ve modern protezlere ulaşabilirken bizim Gazze'de protez merkezlerinde ham madde bulunmadığı için tedavi bile olamamamız çok acı. Hayatım bir anda değişti. Adidas, çocukların ve gençlerin yaşadığı bu dramı görmek zorunda" dedi.

Javier Bardemden Adidasın İsraili aklayan reklamına karşı boykot çağrısı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Soykırımı desteklemenin bedelini öğretinJavier Bardemden Adidasın İsraili aklayan reklamına karşı boykot çağrısı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Soykırımı desteklemenin bedelini öğretin

'GÖSTERMELİK ÖZRÜ KABUL ETMİYORUZ'

Skandalın ardından Adidas, Arapça Instagram hesabının hikâye bölümünden yayımladığı geçiştirme bir açıklamayla özür diledi. Şirket, "Niyetimiz rahatsızlık vermek değildi" ifadelerini kullanırken metinde "İsrail" kelimesine yer vermedi.

Özrün sadece Arapça sayfadan ve kaybolan hikâye formatında paylaşılmasına tepki gösteren Gazzeliler, göstermelik özrü kabul etmediklerini söyledi.

Haber: Semih Kara

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazzeli hukukçudan Adidas’a sert çıkış! “Katillerin imajını güzelleştirdiler”-4 Gazzeli hukukçudan Adidas’a sert çıkış! “Katillerin imajını güzelleştirdiler”-5 Gazzeli hukukçudan Adidas’a sert çıkış! “Katillerin imajını güzelleştirdiler”-6

İngiltere'de hava trafik sistemi çöktü, Heathrow kilitlendi: THY ve AJet'ten yolcularına iptal ve gecikme uyarısı geldi
SONRAKİ HABER

THY ve AJet'ten İngiltere uyarısı
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler