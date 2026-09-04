BELLA HADİD KARARI HATIRLATILDI

Adidas'ın bu adımı, markanın geçmişteki tartışmalı tercihlerini de yeniden gündeme getirdi. Şirket, 2024 yılında Filistin'e verdiği destekle bilinen dünyaca ünlü model Bella Hadid'i reklam kampanyasından çıkarmış ve yoğun boykot çağrılarıyla karşılaşmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda 174 binden fazla kişi yaralanmış, en az 42 bin Filistinli de kalıcı olarak sakat kalmışken, markanın bu tabloya kayıtsız kalıp İsrail'de eski bir askerle kampanya yürütmesi çifte standart eleştirilerini tırmandırdı.

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