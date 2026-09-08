Ramadan Basal ve Samah Abuovda

'MARKALAR SUÇLULARI SEÇERSE İNSANLAR DA DİRENİŞİ SEÇER'

Gazze, dünyada kişi başına en fazla ampute çocuğun bulunduğu yer hâline gelmişken spor ürünleri devi Adidas'ın Gazze'deki katliamlara katılan ampute İsrail askerini reklam yüzü yapmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Boykot çağrısı yapan İtalyan aktivist Vincenzo Fullone, "Markalar suçluları seçtiğinde insanlar da direnişi seçer" ifadesiyle tepkilerin en net ifadesi oldu. Filistinlilerin dramına gözünü kapayan Batı basınının her zamanki gibi bu olaya da duyarsız kalması dikkat çekti.

AMPUTE OLANLARIN 5'TE 1'İ ÇOCUK

UNICEF raporuna göre, siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında 42 bin Filistinli sakat kaldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 5 binden fazla uzuv amputasyonu gerçekleştirilirken bunun yüzde 20'sini çocuklar oluşturuyor.