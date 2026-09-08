ADIDAS ARABIA HESABINDAN ÖZÜR

Artan tepkiler ve boykot çağrılarının ardından Adidas'tan özür açıklaması geldi. Ancak şirketin açıklamayı ana hesabından değil, bölgesel Adidas Arabia hesabından yapması dikkat çekti.

Adidas Arabia'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya yönelik tepkilerin farkında olunduğu belirtilerek özür dilendi.

Açıklamada, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şirketin, dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı da belirtildi.