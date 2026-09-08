Javier Bardem'in boykot çağrısı sonrası Adidas'tan bölgesel oyun: Arabia hesabından özür dilediler
Adidas'ın İsrail ordusunda görev yapmış Shalev Biton'u reklam kampanyasında kullanması tepki çekti. Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem tüketicilere boykot çağrısı yaptı. Tepkilerin ardından özür açıklaması şirketin ana hesabından değil bölgesel Adidas Arabia hesabından paylaşıldı.
Adidas'ın, İsrail ordusunda görev yapmış Shalev Biton'u reklam kampanyasında kullanmasının ardından markaya yönelik tepkiler ve boykot çağrıları arttı. Tepkilerin ardından şirketin bölgesel Adidas Arabia hesabından özür paylaşımı yapıldı.
Tepki gösteren isimler arasında Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem de yer aldı. Bardem, Gazze ve Filistin'de yaşanan katliamı görmezden geldiğini belirttiği Adidas'ın, İsrail ordusunda görev yapan eski bir askeri reklam kampanyasının yüzü olarak seçmesine tepki gösterdi.
Adidas'ın bu tercihini kabul edilemez bulan Bardem, tüketicilere markayı boykot etme çağrısında bulundu. Ünlü oyuncunun çağrısının ardından sosyal medyada da Adidas'a yönelik tepkiler yükselirken, dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda kullanıcı markanın boykot edilmesi çağrısında bulundu.
JAVIER BARDEM'DEN BOYKOT ÇAĞRISI
Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Adidas'ın reklam kampanyasında İsrail ordusunda görev yapmış Shalev Biton'u kullanmasına sert tepki gösterdi.
Bardem, Adidas'ın söz konusu tercihini eleştirerek tüketicileri markayı boykot etmeye çağırdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Adidas'ın tercihine yönelik tepkiler artarken, markanın Gazze'de yaşananları görmezden geldiği yönünde eleştiriler de dile getirildi.
Bardem'in çağrısının ardından sosyal medyada Adidas'a yönelik boykot çağrıları daha da yayılırken, dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda kişi markaya tepki gösterdi.
İSRAİLLİ ESKİ ASKERİ REKLAM YÜZÜ YAPMIŞTI
Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden Shalev Biton'u şirketin "tek ayakkabı hizmeti" (single shoe service) için reklam yüzü yapmıştı.
Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusundan emekli Biton'un, "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü olarak tercih edilmesi markaya yönelik tepkileri ve boykot çağrılarını artırdı.
Adidas'ın bu kampanyası, özellikle Biton'un İsrail ordusundaki geçmişi nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.
ADIDAS ARABIA HESABINDAN ÖZÜR
Artan tepkiler ve boykot çağrılarının ardından Adidas'tan özür açıklaması geldi. Ancak şirketin açıklamayı ana hesabından değil, bölgesel Adidas Arabia hesabından yapması dikkat çekti.
Adidas Arabia'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya yönelik tepkilerin farkında olunduğu belirtilerek özür dilendi.
Açıklamada, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz." ifadelerine yer verildi.
Şirketin, dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı da belirtildi.
"BÖLGEDEKİ TOPLULUKLARA BAĞLIYIZ"
Adidas Arabia'nın açıklamasında, şirketin Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.
Paylaşımda, "Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Adidas ayrıca benimsediği kapsayıcı değerleri eylemlerine yansıtmak amacıyla dinlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
ANA HESAPTAN ÖZÜR GELMEDİ
Adidas'ın özür açıklamasını şirketin genel hesabı yerine yalnızca bölgesel Adidas Arabia hesabından paylaşması da tepkilerin odağındaki konulardan biri oldu.
Şirket, Times of Israel'e yaptığı özel açıklamada da benzer ifadeler kullanmıştı. Ancak söz konusu açıklamanın Adidas'ın ana internet sayfasında ve ana sosyal medya hesabında yer almadığı görüldü.
Adidas, Anadolu Ajansının (AA) konuya ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
DÜNYADAN VE TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI
Adidas'ın Shalev Biton'u reklam yüzü olarak kullanmasına yönelik tepkiler Javier Bardem'le sınırlı kalmadı. Dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, markanın tercihine tepki göstererek boykot çağrısında bulundu.
Özellikle Biton'un 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılmış olması ve İsrail ordusunda görev yapmış geçmişinin bulunması, Adidas'ın reklam tercihini tartışmaların merkezine taşıdı.
Artan tepkilerin ardından Adidas'ın bölgesel hesabından yaptığı özür paylaşımı dikkat çekerken, şirketin ana hesabından herhangi bir özür açıklaması yapılmaması da tartışılmaya devam etti.