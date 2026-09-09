NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS), Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği önemli platformlardan ANKA-3'e ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. TUSAŞ imzasını taşıyan Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz hayalet insansız savaş uçağı, NATO'nun resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda öne çıkarıldı.

Bu çerçevede Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve millî savunma teknolojilerinin, ittifakın yeni vizyonuna doğrudan katkı sağlaması dikkat çekti.

NATO Ankara Zirvesi'nde varılan mutabakat doğrultusunda, Avrupalı müttefiklerin yeni kabiliyetler ortaya koyduğu ve ortak güvenlik adına daha fazla sorumluluk üstlendiği ifade edildi.

JFCBS RESMİ HESABINDAN DUYURDU

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum'un (JFCBS) resmi sosyal medya hesabından yapılan ANKA-3 paylaşımı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik kapasitesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye'de üretilen yerli ve millî teknolojilerin NATO'nun gelecekteki savunma anlayışındaki yeri, uluslararası basında ve savunma kulislerinde de geniş yankı buldu.

ANKA-3'ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, uçan kanat tasarımı ve gövde içi silah istasyonlarıyla öne çıkıyor.

Dikey kuyruksuz yapıya sahip insansız savaş uçağı, düşük radar izi bırakan hayalet (stealth) aerodinamik tasarımı sayesinde görev icra edebiliyor.

ANKA-3, turbofan jet motoruyla görev yapıyor.

7,5 TON AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞINA SAHİP

Yaklaşık 7,5 ton azami kalkış ağırlığına sahip ANKA-3, yerli mühimmatlarla gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı.

Platformun otonom uçuş kabiliyeti de gerçekleştirilen testlerle ortaya konuldu.



İNSANLI SAVAŞ UÇAKLARIYLA ORTAK GÖREV

ANKA-3, insanlı savaş uçaklarıyla ortak operasyon gerçekleştirebilecek ağ merkezli harp altyapısına sahip.

Millî insansız savaş uçağı, hava-yer ve hava-hava görevlerinde düşman unsurlarına fark edilmeden kritik görevler üstlenebilecek kabiliyete sahip bulunuyor.

ANKA-3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz hayalet insansız savaş uçağı ANKA-3'ün öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

AZAMİ İRTİFA VE HIZ

ANKA-3, 44 bin feet azami irtifaya çıkabiliyor. Platformun azami hızı ise 0,7 Mach, yani yaklaşık 800 kilometre/saat olarak belirtiliyor.

10 SAATE KADAR HAVADA KALIYOR

ANKA-3, 30 bin feet irtifada 10 saate kadar kesintisiz görev icra edebiliyor.

1.600 KİLOGRAM FAYDALI YÜK KAPASİTESİ