Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'de temaslarda bulunduğunu anımsatarak, "Ciddi çalışmalar yürütülüyor. ABD'li müzakereciler, bugünlerde Moskova ile Kiev'de temaslarda bulunarak, her iki tarafın yaklaşımlarını iletmek için zaman harcıyor ve çaba sarf ediyor. Bu konuda belirli ilerlemenin kaydedileceğini umuyoruz. Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlayacağını umduklarını belirterek, "Krizin barışçıl yollarla çözülmesini gerçekten istiyoruz. Rusya, bu sürece açık." dedi.

Kiev. Fotoğraflar: Takvim, Reuters

"BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLUNA GEÇMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna savaşında zafere yaklaştıklarını savunan Peskov, şunları kaydetti:

"Cephede ilerliyoruz ancak her an barışçıl çözüm yoluna geçmeye hazırız. Hedeflerimize şimdilik (Ukrayna'da) özel askeri operasyonla ulaşmak zorundayız ancak hedeflerimize barışçıl yollarla ulaşılması bizim için tercih edilir. Bu bağlamda, Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Krizin barışçıl yollarla çözülmesini gerçekten istiyoruz. Rusya, bu sürece açık."

Savaşın sonlandırılması için şartlarını daha önce açıkladıklarına dikkati çeken Peskov, ancak Ukrayna'nın savaşı sonlandırmak istemediğini belirterek, "Eğer Kiev'de sorumluluk üstlenecek ve zor kararlar alabilecek biri olsaydı, savaş çoktan sona erebilirdi. Bazı Avrupa ülkeleri de Ukraynalıları kışkırtıyor." dedi.

Peskov, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasının gündemlerinde bulunduğunu ancak Ukrayna krizinin çözümünün bundan daha öncelikli olduğunu söyledi.

HİNDİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin BRICS zirvesi kapsamında bir araya geleceğini kaydeden Peskov, Hindistan ile "Su-57" tipi savaş uçağının ortak üretimini ele almayı planladıklarını söyledi.

Hindistan'a askeri teçhizat sevkiyatını sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin yükümlülükleri yerine getireceklerini vurguladı.

Dmitriy Peskov, Rusya ve Hindistan'ın Ukrayna konusunda büyük ölçüde yaklaşımlarının örtüştüğünü belirtti.

"İRAN SAVAŞI DÜNYA EKONOMİSİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Sözcü Peskov, İran ile ilgili duruma ilişkin ise "Durum, maalesef gergin. Bu, dünya ekonomisini kesinlikle olumsuz etkiliyor. Rusya, Hürmüz Boğazı'nda tanker ve ticari gemiler dahil deniz taşımacılığının serbest olmasından yana." ifadelerini kullandı.

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getiren Peskov, bölgede güvenliğin ve karşılıklı güvenin sağlanmasından yana olduklarını söyledi.

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