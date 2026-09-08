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12 ülkeden Batı Şeria açıklaması İsrail'e yaptırım mesajı: Uygulamanın 6-9 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtildi

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere Filistin'de iki devletli çözüm konusunda yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesinin durdurulmasını istedi. İngiltere yerleşimcilere yaptırım uygulanacağını bildirirken düzenlemenin 6-9 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

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12 ülkeden Batı Şeria açıklaması İsrail'e yaptırım mesajı: Uygulamanın 6-9 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtildi

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere Filistin'de iki devletli çözüm konusunda açıklama yaptı. 12 ülke işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerle ticareti durdurma kararı aldı

Batı Şeria. Fotoğraflar: Takvim, AA, Reuters, EPABatı Şeria. Fotoğraflar: Takvim, AA, Reuters, EPA

12 ÜLKEDEN İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURMA KARARI

12 Avrupa ülkesinden gelen karar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci şiddetindeki artış ve İsrail'in yerleşim faaliyetlerini hızlandırmasının iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı gerekçesiyle alındı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel BarrotFransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot

FRANSA TİCARETE SON VERİYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, diğer 11 ülkeyle birlikte Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticarete son vereceğini duyurdu.

Barrot, Batı Şeria'nın "patlamanın eşiğinde" olduğunu belirtti ve uluslararası hukuka aykırı yerleşimlerin kontrolsüz biçimde genişlediğini, aşırı sağcı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığını söyledi. Barrot ayrıca, mevcut durumun hem Filistinlilerin haklarını hem de İsrail'in güvenliğini tehdit ettiğini ve iki devletli çözüm ihtimalini aşındırdığını savundu.

Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda ve Norveç tarafından daha önce yapılan ortak bir açıklamada E1 projesinin Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü bozacağını ve iki devletli çözümü tehlikeye atacağı bildirilmişti.

"YASA DIŞI YERLEŞİMLERİN GENİŞLETİLMESİ DERHAL DURDURULMALI"

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ithalat yasağının yanı sıra yerleşimlere yönelik finansman, inşaat, altyapı, gayrimenkul ve reklamcılık gibi bazı hizmetlerin de kapsam altına alınacağını duyurdu. Miliband, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik uygulamaları etnik temizlik olarak nitelendirirken, yerleşimci şiddetini de sert ifadelerle eleştirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Milibandİngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband

İngiliz Bakan ayrıca, "Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi derhal durdurulmalı" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise ülkesinin İsrail yerleşimleriyle ticareti sona erdireceğini açıkladı. Barrot, Batı Şeria'nın "patlamaya yakın" olduğunu belirterek, yerleşimlerin hızla genişlemesi ve Filistinlilere yönelik aşırı sağcı yerleşimci şiddetinin arttığını söyledi.

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12 ülkeden Batı Şeria açıklaması İsrail'e yaptırım mesajı: Uygulamanın 6-9 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtildi-5 12 ülkeden Batı Şeria açıklaması İsrail'e yaptırım mesajı: Uygulamanın 6-9 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtildi-6 12 ülkeden Batı Şeria açıklaması İsrail'e yaptırım mesajı: Uygulamanın 6-9 ay içinde yürürlüğe gireceği belirtildi-7

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