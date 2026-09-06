Javier Bardem'den Adidas'a boykot çağrısı: Reklam kampanyasındaki eski İsrail askerine tepki gösterdi
Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Filistin'e verdiği destekle gündeme gelen açıklamalarına bir yenisini ekledi. Bardem, Adidas'ın yeni reklam kampanyasında daha önce İsrail ordusunda görev yapmış bir isme yer vermesine tepki göstererek markaya boykot çağrısı yaptı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani krize ilişkin daha önce de açıklamalarda bulunan Bardem, bu kez tepkisinin merkezine küresel spor giyim markası Adidas'ı aldı.
Ünlü oyuncu, eski bir İsrail askerinin markanın yeni reklam çalışmasında yer almasına karşı çıktı. Adidas'ın tercihini kabul edilemez bulan Bardem, tüketicilere markayı boykot etme çağrısında bulundu.
ADIDAS'IN REKLAM KAMPANYASINA TEPKİ
Adidas'ın yeni reklam kampanyasında geçmişte İsrail ordusunda görev yapmış bir isme yer vermesi tartışmalara yol açtı.
Javier Bardem de söz konusu ismin ticari bir kampanyada öne çıkarılmasına tepki gösterdi. Oyuncu, Adidas'ın bu tercihine karşı çıkarak markaya yönelik küresel boykot çağrısı yaptı.
BARDEM FİLİSTİN İÇİN DAHA ÖNCE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI
Filistin halkının yaşadığı insani krizi daha önce de gündeme taşıyan Bardem, uluslararası platformlardaki açıklamalarında barış çağrılarıyla öne çıkmıştı.
Ünlü oyuncunun Adidas'a yönelik son çıkışı da kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı ile sivil toplum temsilcisi, Bardem'in çağrısına destek veren paylaşımlar yaptı.
MARKANIN NASIL BİR ADIM ATACAĞI BEKLENİYOR
Sinema kariyerinin yanı sıra insan hakları konusundaki açıklamalarıyla da gündeme gelen Bardem'in boykot çağrısı, Adidas'ın reklam kampanyasına yönelik tartışmaları büyüttü.
Tüketicilerden ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Adidas'ın kampanyayla ilgili herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise henüz bilinmiyor.