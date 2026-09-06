Ünlü oyuncunun Adidas'a yönelik son çıkışı da kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı ile sivil toplum temsilcisi, Bardem'in çağrısına destek veren paylaşımlar yaptı.

Filistin halkının yaşadığı insani krizi daha önce de gündeme taşıyan Bardem, uluslararası platformlardaki açıklamalarında barış çağrılarıyla öne çıkmıştı.

BARDEM FİLİSTİN İÇİN DAHA ÖNCE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

MARKANIN NASIL BİR ADIM ATACAĞI BEKLENİYOR

Sinema kariyerinin yanı sıra insan hakları konusundaki açıklamalarıyla da gündeme gelen Bardem'in boykot çağrısı, Adidas'ın reklam kampanyasına yönelik tartışmaları büyüttü.

Tüketicilerden ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Adidas'ın kampanyayla ilgili herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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