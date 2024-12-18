ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız

Suriye'deki yeni denklemde terör gölgesine yer yok. Ankara, PKK ve türevlerinin başını ezmeye kararlı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terörün başının ezileceğini söyleyip "DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" diyerek çok net bir mesaj verdi.
YPG YA SİLAH BIRAKIR YA DA YOK OLUR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG ya kendini fesheder ya da yok olur. YPG'nin komuta kademesi Suriye'yi terk etsin" uyarısında bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Şam'da bir araya gelen HTŞ lideri Ahmed El Şara namıdiğer Colani, "Suriye'yi Türkiye'yi hedef almak için kullanan bir gruba izin vermeyiz" diyerek YPG/SDG'yi açık açık uyardı.
Bu süreçte ABD'den gelen mesajlar da terör örgütünü iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.
"SURİYE'DE İŞİMİZ YOK" DİYEN TRUMP: BÖLGENİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE
ABD Başkanı Donald Trump "Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın. Kendi başlarının çaresine baksınlar... Suriye'nin anahtarı Türkiye'de! Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü" şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" anladıklarını söyledi.
Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen (Takvim.com.tr)
Ancak ABD Senatosundaki bazı isimler terör örgütü PKK/YPG'ye arka çıkmakta geri durmadı.
Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "YPG/PKK'ya yönelik operasyonlar durmazsa Türkiye'ye yaptırım uygulansın" çağrısında bulundu.
PKK ve türevlerinden "Suriyeli Kürt ortaklarımız" diye söz eden ikilinin YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.
2019'DA DA YAPTIRIM İSTEMİŞLERİ
Lindsey Graham'in de aralarında olduğu 5 Amerikalı senatör, 2019 yılında da Washington yönetimine, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyine ilişkin vardığı ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği iddialarını araştırma ve bu iddiaların teyit edilmesi halinde Ankara'ya yaptırımlar uygulama çağrısında bulunmuştu.
Lindsey Graham (Takvim.com.tr)
Peki, kim bu Graham?
"ABD'nin kırmızı çizgileri söz konusu oldu mu, Cumhuriyetçiler de Demokratlar da birleşir" diyen Lindsey Graham bugün Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen ile birlikte Türkiye'ye yaptırım istedi.
Graham, Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının da en ateşli savunucularından biri.
İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı aklayan eylem ve söylemlerde bulunan Graham "Gazze'yi dümdüz edin! Dini savaşın içindeyiz İsrail'in yanındayım..." beyanıyla hatırlanıyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emirlerine karşı çıkan Graham, "ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi" diyerek UCM'yi hedef göstermişti.
Öte yandan İsrail-YPG flörtü de ivme kazandı.
İsrail'in yeni dışişleri bakanı Gideon Saar, "Kürtler büyük bir millettir, siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefikimizdir" diyerek Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarına sahip çıktı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik operasyonlardan rahatsız olup Türkiye'yi "işgalcilikle" suçladı.
Bakanlıktan yapılan skandal açıklamada "Türkiye, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında askeri operasyonlarla başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreçle Suriye topraklarına sistematik olarak tecavüz etmiştir. Türkiye, Suriye Ordusu gibi silahlı grupların kendi kontrolü altında faaliyet gösterdiği vekalet bölgeleri oluşturmuştur. Şu anda Suriye topraklarının yaklaşık %15'i Türkiye destekli güçlerin kontrolü altında" denildi.