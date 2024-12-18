ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız

Suriye'deki yeni denklemde terör gölgesine yer yok. Ankara, PKK ve türevlerinin başını ezmeye kararlı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terörün başının ezileceğini söyleyip "DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" diyerek çok net bir mesaj verdi.

YPG YA SİLAH BIRAKIR YA DA YOK OLUR



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG ya kendini fesheder ya da yok olur. YPG'nin komuta kademesi Suriye'yi terk etsin" uyarısında bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Şam'da bir araya gelen HTŞ lideri Ahmed El Şara namıdiğer Colani, "Suriye'yi Türkiye'yi hedef almak için kullanan bir gruba izin vermeyiz" diyerek YPG/SDG'yi açık açık uyardı.



Bu süreçte ABD'den gelen mesajlar da terör örgütünü iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.



"SURİYE'DE İŞİMİZ YOK" DİYEN TRUMP: BÖLGENİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE



ABD Başkanı Donald Trump "Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın. Kendi başlarının çaresine baksınlar... Suriye'nin anahtarı Türkiye'de! Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü" şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" anladıklarını söyledi.