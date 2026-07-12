Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Katar Emirlik Divanı, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin sabah saatlerinde 74 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi. Takvim Kaynak Tercihleri

18 YIL BOYUNCA KATAR'I YÖNETTİ

Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 1995 yılında Katar Emirliği görevini üstlendi ve 2013 yılına kadar ülkeyi yönetti.

Görev süresi boyunca Katar'ın uluslararası alandaki etkisinin artmasında önemli rol oynayan Şeyh Hamad, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devrederek görevinden ayrılmıştı.

KATAR'DA ÜZÜNTÜ YARATTI

Eski Emir'in vefatı, Katar'da büyük üzüntüye neden olurken, resmi makamlar tarafından yayımlanan açıklamada ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Ülke genelinde Şeyh Hamad'ın vefatı nedeniyle taziye mesajları paylaşılmaya başlandı.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya