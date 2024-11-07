PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris hezimete uğradı!

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini belirttiği konuşmasında, Donald Trump'a barışçıl bir şekilde yetki devrini gerçekleştireceklerini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 01:20 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 05:01
ABD’deki tarihi seçimde Trump’a karşı kaybeden Harris hezimete uğradı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Harris, Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı.

ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris bozguna uğradı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris bozguna uğradı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim." şeklinde konuştu.

ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris bozguna uğradı (AA)ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris bozguna uğradı (AA)

"KAYBETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM"
Bağlılıklarının Trump'a değil Anayasa'ya olduğunu kaydeden Harris, "Bu seçimleri kaybettiğimi kabul ediyorum ancak bu kampanyayı ateşleyen mücadelemizden vazgeçmiyorum." vurgusunu yaptı.

ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris bozguna uğradı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris bozguna uğradı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Seçim kampanyası boyunca başarılı bir iş çıkardıklarını savunan Harris, kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve inandıkları değerler uğrunda çalışmaya devam etmelerini istedi.

ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris bozguna uğradı!

CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harristen tebrik Bidendan Beyaz Saraya davetCANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harristen tebrik Bidendan Beyaz Saraya davet
CANLI | ABD'de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris'ten tebrik Biden'dan Beyaz Saray'a davet
Erdoğanı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Bidenın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarındaErdoğanı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Bidenın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
"Erdoğan'ı devirme" hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden'ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
ABDnin 47. Başkanı Donald Trumptan flaş açıklamalarABDnin 47. Başkanı Donald Trumptan flaş açıklamalar
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası bugün başlıyor! İlk duruşmadan karar çıkacak mı?
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?
Narin Güran’ın babaannesi konuştu! Ağız birliğini yineledi! Nevzat Bahtiyar’ın evi ilk kez görüntülendi!
KAMUYA 1.459 MEMUR ALINACAK! Tarım Bakanlığı, ETİ Maden, Adalet Bakanlığı, Darphane, Karayolları... İşte kadro ve şartlar!
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!
Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Dünya ABD seçimleri ve Trump’ı konuşurken Almanya’da hükümet krizi! Scholz koalisyon ortağını direkt görevden aldı
ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200’den fazla ülkeye yayınlandı
CANLI | Soykırım kabinesinde karıştı: Netanyahu Gallant’ın fişini çekti! İsrail’den Orta Doğu’ya yoğun bombardıman
SON DAKİKA