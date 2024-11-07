ABD’deki tarihi seçimde Trump’a karşı kaybeden Harris hezimete uğradı!

ABD'deki tarihi seçimde Trump'a karşı kaybeden Harris bozguna uğradı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim." şeklinde konuştu.