ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan flaş açıklamalar

Donald Trump ve Elon Musk (AFP)
SENİ SEVİYORUM ELON
Yeni bir yıldız doğdu Elon. Bu ülke için önemli insanlardan bir tanesi. Seni seviyorum Elon. Elon Musk'a da çok teşekkür ederim. Bugün burada hep birlikteydik. Süper dâhilerimizi sahiplenmemiz gerek. Onlara iyi bakmamız lazım.
AMERİKA'NIN KONTROLÜ ŞU AN BİZDE
Burada çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu iyiliğinizin karşılığını size kesinlikle vereceğiz. Amerika'nın kontrolü şu an bizde.
VERGİLER DÜŞECEK
Vergileri düşüreceğiz. Başkalarının yapamayacağını yapacağız. En iyi insanlar da bizde. Bu kampanya çok tarihi bir değere sahip. En büyük en geniş koalisyonu da biz gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir şey görülmedi. Herkes bize bu sefer yardım etti. Baktığımda izlediğimde hep farklı kişiler gördüm.
Trump sahneye eşi ve kampanya ekibiyle çıktı (REUTERS)
SAVAŞ BAŞLATMAYACAĞIM
Şu anda tarihi yeniden yapılanma görüyoruz. Güvenlik istiyoruz, sınırlarımızın belli olmasını istiyoruz. Güzel bir ordu istiyoruz. Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim. ABD'nin yarını kaderi için hep beraber çalışacağız.
Trump sahneye ailesi ve kampanya ekibiyle çıktı (AFP)
ABD'Yİ EN İYİSİ HALİNE GETİRECEĞİZ
Ülkemizin daha önce bulunmadığı bir noktaya getireceğiz. Tanrının hayatımı kurtarmasının bir sebebi olduğunu söyledi. Bu sebep de ABD'yi kurtarmaktı. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Sınavımız kolay değil ama hayatımı bu savaşa adayacağım. Dünyadaki en önemli işi yapıyorum şu anda. İlk dönemimde yaptığım gibi. Çok güzel bir dönem geçirmiştik. Yarından itibaren verdiğim sözleri tutmaya başlayacağım. Biz ABD'yi güçlü, refah haline getireceğiz. ABD'nin en güzel 4 yılına girmek üzereyiz. Çabalamak zorundayız. Başarı bizi bir araya getirecek. Bu başarı bizi bir araya getirdikçe hepimiz ABD'yi birinci önceliğimiz yaparak çalışacağız. Bütün Amerikalılar için ABD'yi en iyisi haline getireceğiz. ABD'nin şimdiye kadar geldiği en iyi hale geleceğiz.
Donald Trump konuşma yapmaya hazırlanıyor (Sosyal medya)
FOTOĞRAFI OĞLU PAYLAŞTI
Trump'ın oğlu Eric Trump'ın babasının konuşma yapmaya hazırlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Trump destekçileri kutlama yapıyor (REUTERS)
TRUMP SEÇİMİ KAZANDI
Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığını duyurdu. Fox kanalının yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.
Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı. ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimlerde ilk sandıkların sayılmaya başlamasıyla birlikte, New York'lular seçim sonuçlarını kurulan dev ekranlardan izliyor. (AA)
HARRIS KONUŞMA YAPMAYACAK
ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.
Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.
Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.