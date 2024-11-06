ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan flaş açıklamalar

Dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump zaferini ilan etti. 47. ABD Başkanı seçilen Trump Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması gerçekleştirdi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz.

TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SİYASİ BAŞARI

İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım. Aldığım bütün nefeste sizin için uğraşacağım. Bu gerçekten ABD'nin altın çağı olacak.

Bizim en az 350 bin oy önde gitmemizi sağlayacak. Haber ağlarının yaptıkları ve gördüğümüz diğer şeyler. Kazanmanın başka gerçekçi bir yolu yoktu. ABD'nin gidebileceği tek yok buydu.