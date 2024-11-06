"Erdoğan'ı devirme" hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden'ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
ABD başkanlık seçimlerini Kamala Harris'e karşı Donald Trump kazandı. Koltuğa veda edecek olan 46. ABD Başkanı Joe Biden 4 yıllık görev sürecinde imza attığı gaflar ve İsrail'in işlediği soykırıma verdiği destekle hafızalara kazındı. Böylelikle adını tarihin utanç sayfalarına yazdırdı. Öte yandan Biden'ın göreve gelmeden önce "Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek vereceğiz" açıklaması unutulmuyor. Gelinen bu noktada Biden ve yardımcısı Harris kendi deyimleriyle "devrilip" gittiler. Başkan Erdoğan ise milli iradenin desteğiyle dimdik ayakta duruyor. İşte ABD'de son demlerini oynayan, başkanlık koltuğunda sayılı günleri kalan Biden'ın gaf ve skandallarla dolu bitik profili...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 18:46Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 19:27