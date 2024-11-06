Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliamlar aralıksız devam ederken, hedefte bu kez Filistinli gazeteciler var. Al Jazeera Arapça muhabiri Enes El-Şerif'in Instagram hesabı, işgalcileri her fırsatta kollayyan Meta tarafından askıya alındı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki katliamlarını dünyaya duyuran Filistinli gazetecilerden biri olan Al Jazeera Arapça muhabiri Enes El-Şerif'in Instagram hesabı soykırım destekçisi Meta tarafından askıya alındı.

META, 1,2 MİLYON TAKİPÇİYE SAHİP HESABI KAPATTI

Şerif, X platformunda yaptığı açıklamada 1,2 milyon takipçiye sahip hesabının kapatıldığını duyurdu. Gazze'nin kuzeyindeki katil İsrail saldırılarını dünyaya aktaran Şerif'in hesabının askıya alınmasına çok sayıda tepki yağdı.

Enes El-Şerif'e destek veren birçok kullanıcı, Instagram hesabının askıya alınmasını, Gazze'nin kuzeyinde yaşananları dünyaya duyurma çabalarını engelleme girişimi olarak değerlendirdi. Gazze'nin kuzeyinde kalan az sayıdaki gazeteciden biri olan Şerif, katil İsrail ordusununda hedefi haline geldi. Şerif'in evi de daha önce İsrail ordusu tarafından vurulmuştu.

KATİL İSRAİL'DEN 6 BASIN MENSUBUNA TERÖRİST YAFTASI

Katil İsrail ordusu, Al Jazeera televizyonu için çalışan 6 basın mensubunu, Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanatlarıyla bağlantılı sözde "teröristler" olarak nitelendirerek hedef göstermişti. Bu gazeteciler arasında Enes El-Şerif de bulunuyordu.

META'DAN SOYKIRIMA SANSÜR

Instagram ve Facebook'un sahibi olan sosyal medya devi Meta'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bazı görüntüleri sansürlediği ortaya çıkmıştı. Eski Meta çalışanı Ferras Hamad, Filistinli aktivistlere uygulanan sansürü araştırdıktan sonra hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığını ifade etti. Hamad, Meta'ya karşı dava açmıştı.

İSRAİL'E SOSYAL KALKAN

Gazze'deki soykırım karşısında suskun kalan ve katil İsrail'e "sosyal kalkan" oluşturan META, son dönemde küresel vicdanı hiçe sayan, dayatmacı ve baskılayıcı tutumuyla dikkat çekiyor. META Kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, açıkça İsrail'e desteğini her fırsatta gösterirken, işgalci İsrail ordusu, Gazze'yi kana bulayan saldırılarda META'dan aldığı destek için Zuckerberg'e teşekkür etmişti.