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ABD'de bir uçak kalkış sırasında araca çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.  Kazada pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 01:45 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 01:45
ABD’de bir uçak kalkış sırasında araca çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

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Arizona eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ile Sağlık Departmanlarının verdiği bilgilere göre, Falcon Field Havaalanı'ndan kalkış yapmaya çalışan bir Honda HA-420 tipi hafif iş jeti, pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

ABD'deki uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybettiABD'deki uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot ve 2 yolcu ile araç sürücüsü yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi, kazanın nedenine yönelik soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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