ABD’de bir uçak kalkış sırasında araca çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Arizona eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ile Sağlık Departmanlarının verdiği bilgilere göre, Falcon Field Havaalanı'ndan kalkış yapmaya çalışan bir Honda HA-420 tipi hafif iş jeti, pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

ABD'deki uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot ve 2 yolcu ile araç sürücüsü yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi, kazanın nedenine yönelik soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.