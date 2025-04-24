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ABD’de Signalgate skandalı! Savaş planlarını ifşa etmişti: Savunma Bakanı Hegseth’in neden indirdiği ortaya çıktı

ABD’de Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ordunun Husilere düzenleyeceği saldırılarla ilgili hassas bilgileri bir gazetecinin de yer aldığı grupta paylaştığı skandalla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hegseth’in, Pentagon’da kişisel cihazlara erişim yasak olduğu için masaüstü bilgisayarına Signal uygulamasını kurduğu belirtildi. İşte Signalgate skandalının perde arkası…

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:54
ABD’de Signalgate skandalı! Savaş planlarını ifşa etmişti: Savunma Bakanı Hegseth’in neden indirdiği ortaya çıktı

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ABD Signalgate skandalı ile çalkalanmaya devam ediyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılarla ilgili hassas bilgileri yanlışlıkla mesajlaşma uygulaması Signal'de basın mensuplarının yer aldığı bir grupta paylaşmasının ardından kriz devam ederken Hegseth'in neden Signal kullandığına yönelik detaylar ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegsetg, ReutersABD Savunma Bakanı Pete Hegsetg, Reuters

SIGNAL'İ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARINA KURDU

The Washington Post'un konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Hegseth, Pentagon'daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara, ticari olarak satılan bir mesajlaşma uygulaması olan Signal'in kurulumunu yaptı. Bu durum, Hegseth'in siyasi tartışmaların merkezinde yer alan bu şifreli iletişim uygulamasını, ABD hükümetinin askeri stratejileri ve diğer hassas bilgileri korumada kullandığı yüksek güvenlikli sistemlerle nasıl entegre ettiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

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PENTAGON'DA ERİŞİM OLMAYINCA ÇAREYİ SIGNAL'DE BULDU

The Washington Post'a konuşan kişiler Hegseth'in Signal uygulamasını kişisel cep telefonunda klonladığını söyledi. Bu adımın, Hegseth ve ekibinin Pentagon'daki zayıf cep telefonu erişimini aşmak ve Signal üzerinden Beyaz Saray ile daha hızlı iletişim kurmak için yaptığı bir tartışmanın ardından atıldığı belirtildi.

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GİZLİ ALANDA KİŞİSEL CİHAZLAR YASAK AMA HERKES KULLANIYOR

Hegseth'in yıl başında Pentagon'daki bir masaüstü bilgisayara Signal kurması, gizli bir alanda kişisel cihazlar yasak olduğu için dış dünyayla iletişim kurmak amacıyla geliştirilmiş geçici bir çözümdü.

O dönemde Hegseth'in özel kalem müdürü olan Joe Kasper dahil diğer yardımcılar da Pentagon bilgisayarlarında Signal kullanmaya ilgi duyduklarını söylediler ancak konuya aşina olanlar uygulamanın kullanımının ne kadar yaygınlaştığının bilinmediğini belirtti. Ayrıca Hegseth ve siyasi danışmanlarından oluşan ekibinin bu tür mesajları saklamalarını gerektiren ABD yasalarına uyup uymadıkları da bilinmiyor.

Signal, ReutersSignal, Reuters

Hegseth'in sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, savunma bakanının iletişim sistemleri ve kanallarını kullanımının gizli olduğunu ancak ofisinin, Hegseth'in "devlet bilgisayarında Signal'i hiçbir zaman kullanmadığını ve şu anda da kullanmadığını" doğrulayabileceğini söyledi.

Hegseth'in çalışma alışkanlıklarına aşina olan iki kişi, ofisindeki ikinci bir bilgisayara Signal yüklediğini söyledi. Ayrıca ofisten geleneksel kısa mesajlar göndermek için bir program yüklemeye de ilgi duyduğunu eklediler.

SAVAŞ PLANLARINI İFŞA ETMİŞTİ

Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkenin Yemen'deki Husilere karşı savaş planlarını yanlışlıkla bir gazeteciyi de eklediği mesajlaşma uygulaması Signal'deki grupta ifşa etmiş ve ABD'de kaosa yol açmıştı.

Signal, ilk olarak 2023 yılında Biden yönetimi tarafından ABD hükümeti içinde sınırlı kullanım için onaylanmıştı ancak gizli bilgilerin ve diğer son derece hassas materyallerin burada paylaşılması yasaktı.

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