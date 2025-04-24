BM’den İstanbul depremi sonrası dayanışma mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" dedi.

İSTANBUL 6.2 İLE SARSILDI

İstanbul, dün ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre dün ilk olarak 12.13 sıralarında Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 12.49'da yine aynı yerde 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Bu deprem İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de ciddi şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri'ye 24 km mesafede meydana gelen depremin, yaklaşık 7 km derinlikte yaşandığını ve 13 saniye sürdüğünü kaydetti.

AFAD'ın 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamasında "Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır" denildi.

127 ARTÇI

12.13'teki 3.9 büyüklüğündeki depremden sonra 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Gün boyu yaşanan sarsıntıların en küçüğü Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1.6 şiddetinde; en büyüğü ise Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde oldu. Depremlerin derinliği 6-15 kilometre aralığında gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada, "378 yapısal ihbar bize ulaştı ve 12 binamızı tedbiren boşattık. 3 bin kişilik tespit ekibi sahada. Vatandaşlarımız riskli binalara girmesin" dedi.