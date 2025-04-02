SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Signalgate’ten sonra bu kez de Gmail skandalı! Mail mail ABD’nin gizli bilgileri…

ABD’nin son döneme damga vuran “Signalgate” skandalı devam ediyor. The Washington Post'un incelediği belgeler ve üç ABD'li yetkiliyle yapılan röportajlara göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz'un da aralarında bulunduğu Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, hükümet işlerini kişisel Gmail hesapları üzerinden yürütüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 11:01
Signalgate’ten sonra bu kez de Gmail skandalı! Mail mail ABD’nin gizli bilgileri…

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin son döneme damga vuran "Signalgate" skandalı devam ediyor. The Washington Post'un incelediği belgeler ve üç ABD'li yetkiliyle yapılan röportajlara göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz'un da aralarında bulunduğu Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, hükümet işlerini kişisel Gmail hesapları üzerinden yürütüyor.

ABD'de Gmail krizi, ReutersABD'de Gmail krizi, Reuters

BEYAZ SARAY'DA YENİ SKANDAL! SIGNAL'DEN SONRA GMAIL

Gmail'in şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'den çok daha az güvenli bir iletişim yöntemi olduğuna dikkat çeken The Washington Post, bunun, Yemen'deki askeri operasyonlar için üst düzey planlama hakkında bir grup sohbetine yanlışlıkla bir gazeteciyi dahil eden ABD üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin şüpheli veri güvenliği uygulamalarının son örneği olduğunu yazdı.

The Washington Post, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Washington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'NİN HASSAS BİLGİLERİ GMAIL'DE

The Post tarafından incelenen e-postalara göre, Waltz'ın kıdemli bir yardımcısı, devam eden çatışmayla ilgili hassas askeri pozisyonlar ve güçlü silah sistemleri içeren diğer hükümet kurumlarındaki meslektaşlarıyla son derece teknik görüşmeler yapmak için ticari e-posta hizmetini kullandı. NSC yetkilisi Gmail hesabını kullanırken kurumlar arası meslektaşları hükümet tarafından verilen hesapları kullandı.

Yetkililer, Waltz'un Gmail'ine daha az hassas ancak potansiyel olarak istismar edilebilir bilgiler, örneğin programı ve diğer iş belgeleri gönderildiğini söyledi. İsimlerini gizli tutma koşuluyla konuşan yetkililer, Waltz'un bazen toplantıları ve tartışmaları koordine etmek için programından Signal'e kopyalayıp yapıştırdığını söyledi.

ABD'de Signalgate krizi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de Signalgate krizi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SOMALİ, RUSYA, UKRAYNA…

Wall Street Journal üst düzey bir yönetim yetkilisinin Waltz'un ayrıca Somali ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı da dahil olmak üzere hassas konularda Kabine üyeleriyle başka Signal sohbetleri oluşturduğunu ve barındırdığını söyledi.

ABD'de Signalgate krizi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de Signalgate krizi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Waltz'un, hassas bilgilerin tartışıldığı; Atlantic'in genel yayın yönetmeni ve Başkan Donald Trump'ın önde gelen eleştirmenlerinden Jeffrey Goldberg'in de yer aldığı bir Signal sohbet grubu kurması, başkanı kızdırırken sohbette iletişimleri ifşa edilen diğer Kabine üyelerini de sinirlendirmişti.

ABD’de Signalgate skandalı! Trump cadı avı dedi: Savunma grubuna sızan gazeteci tüm mesajları paylaştıABD’de Signalgate skandalı! Trump cadı avı dedi: Savunma grubuna sızan gazeteci tüm mesajları paylaştı

NEREDEYSE GÖREVDEN ALINIYORDU

Trump, kamuoyunda Waltz'ı güçlü bir şekilde desteklese de ancak geçtiğimiz hafta çarşamba günü Başkan Yardımcısı JD Vance, Genelkurmay Başkanı Susie Wiles'ın Waltz'ı evde tutup tutmamayı görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi. Bir gün sonra, yardımcılarına Waltz'ı kovmayacağını bildirdi.

Beyaz Saray’da skandal ifşa! Bakan gazeteciyi ekledi sohbet grubunda savaş planını paylaştı sorumluluğu Walz üstlendiBeyaz Saray’da skandal ifşa! Bakan gazeteciyi ekledi sohbet grubunda savaş planını paylaştı sorumluluğu Walz üstlendi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekonomi cellatlarına hapis yolu! Kanun belli hükümler net: Zarar gören esnaf CHP’den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir
İBB’deki yolsuzluk çarkında yasa dışı bahis bombası! Trol ağı ile ne bağı var? Heybedeki turp için bundan daha iyisi olamaz
Küresel tetikçilerin maşası CHP’nin boykotuna karşı azgın azınlık bozguna uğrayacak! Kabine çağrıyı A Haber’de yaptı
Kupada dev maç! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri ve tüm detaylar
Devlet Bahçeli’den Türkiye partisi açıklaması: Sadece dağdaki terör değil şehirdeki vandalizm de bitecek!
EMEKLİYE 3’LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak?
Savaş gemileri ve savaş uçaklarından sonra gerçek mermili tatbikat! Çin Tayvan için harekete geçti
Ekrem İmamoğlu ile birlikte kimlerin diploması iptal edildi? İşte 28 kişilik liste
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan CHP lideri Özgür Özel’in boykot ve sokak çağrılarına tepki: Muhalefet ülkeyi yakmaya, devlet ateşi söndürmeye çalışıyor
HAVA DURUMU CANLI | Meteoroloji’den 14 kente saatli uyarı: Nisan yağmurları kuvvetli geldi! Sağanak, kuvvetli lodos, çöl tozu...
CHP’den boykot maskeli faşizanlık! 28 Şubatvari fişleme skandalı: Gökhan Ünver’e Neden İmamoğlu’nu aklamadın linci
Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Sözcü Leavitt 2 Nisan ABD tarihinin en önemli günü olacak diyerek duyurdu
İBB eski Başkanı İmamoğlu’nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!
CHP lideri Özel’den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Önce sokağa döktü ardından 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdi
Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer!
Doğal gaz faturaları için düzenleme! Her ile ayrı tarife geliyor
Türkiye’ye karşı Özgür Özel ve siyonist İsrail aynı safta! Boykot ile asıl hedeflenen ne? Skandal çağrıya sert tepkiler: Kasaları boşaltanlar sokakları dolduramaz
Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu
CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?
Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi