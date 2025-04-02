Signalgate’ten sonra bu kez de Gmail skandalı! Mail mail ABD’nin gizli bilgileri…

ABD'nin son döneme damga vuran "Signalgate" skandalı devam ediyor. The Washington Post'un incelediği belgeler ve üç ABD'li yetkiliyle yapılan röportajlara göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz'un da aralarında bulunduğu Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, hükümet işlerini kişisel Gmail hesapları üzerinden yürütüyor.

ABD'de Gmail krizi, Reuters

BEYAZ SARAY'DA YENİ SKANDAL! SIGNAL'DEN SONRA GMAIL

Gmail'in şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'den çok daha az güvenli bir iletişim yöntemi olduğuna dikkat çeken The Washington Post, bunun, Yemen'deki askeri operasyonlar için üst düzey planlama hakkında bir grup sohbetine yanlışlıkla bir gazeteciyi dahil eden ABD üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin şüpheli veri güvenliği uygulamalarının son örneği olduğunu yazdı.

The Washington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'NİN HASSAS BİLGİLERİ GMAIL'DE

The Post tarafından incelenen e-postalara göre, Waltz'ın kıdemli bir yardımcısı, devam eden çatışmayla ilgili hassas askeri pozisyonlar ve güçlü silah sistemleri içeren diğer hükümet kurumlarındaki meslektaşlarıyla son derece teknik görüşmeler yapmak için ticari e-posta hizmetini kullandı. NSC yetkilisi Gmail hesabını kullanırken kurumlar arası meslektaşları hükümet tarafından verilen hesapları kullandı.

Yetkililer, Waltz'un Gmail'ine daha az hassas ancak potansiyel olarak istismar edilebilir bilgiler, örneğin programı ve diğer iş belgeleri gönderildiğini söyledi. İsimlerini gizli tutma koşuluyla konuşan yetkililer, Waltz'un bazen toplantıları ve tartışmaları koordine etmek için programından Signal'e kopyalayıp yapıştırdığını söyledi.

ABD'de Signalgate krizi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SOMALİ, RUSYA, UKRAYNA…

Wall Street Journal üst düzey bir yönetim yetkilisinin Waltz'un ayrıca Somali ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı da dahil olmak üzere hassas konularda Kabine üyeleriyle başka Signal sohbetleri oluşturduğunu ve barındırdığını söyledi.

ABD'de Signalgate krizi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Waltz'un, hassas bilgilerin tartışıldığı; Atlantic'in genel yayın yönetmeni ve Başkan Donald Trump'ın önde gelen eleştirmenlerinden Jeffrey Goldberg'in de yer aldığı bir Signal sohbet grubu kurması, başkanı kızdırırken sohbette iletişimleri ifşa edilen diğer Kabine üyelerini de sinirlendirmişti.

NEREDEYSE GÖREVDEN ALINIYORDU

Trump, kamuoyunda Waltz'ı güçlü bir şekilde desteklese de ancak geçtiğimiz hafta çarşamba günü Başkan Yardımcısı JD Vance, Genelkurmay Başkanı Susie Wiles'ın Waltz'ı evde tutup tutmamayı görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi. Bir gün sonra, yardımcılarına Waltz'ı kovmayacağını bildirdi.