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ABD’de “Signalgate” skandalı! Trump “cadı avı” dedi: Savunma grubuna sızan gazeteci tüm mesajları paylaştı

ABD “Signalgate” skandalı ile çalkalanmaya devam ediyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, ülkenin Yemen’deki Husilere karşı savaş planlarını yanlışlıkla bir gazeteciyi de eklediği mesajlaşma uygulaması Signal’deki grupta ifşa etmesinin ardından ABD’de kaos hakim oldu. Hegseth hedef tahtasına konulurken Trump ise bunu “cadı avı” olarak nitelendirdi. “Eğer bu gizli, sınıflandırılmış bilgi ... ya da dünyadaki en hassas hükümet bilgisi değilse ne?” diyen gazeteci Jeffrey Goldberg ise tüm mesajları yayımladı.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 09:29
ABD’de Signalgate skandalı! Trump cadı avı dedi: Savunma grubuna sızan gazeteci tüm mesajları paylaştı

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ABD günlerdir Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ülkenin savaş planlarını yanlışlıkla bir gazeteciyi de eklediği mesajlaşma uygulaması Signal'deki grupta ifşa etmesi ile çalkalanıyor.

Hegseth, The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg'i Signal grubuna eklemişti. İddiayı ilk ortaya atan The Atlantic, bu kez mesajların tamamını yayımladı.

ABD'DE "SIGNALGATE" KRİZİ

Savaş planlarının konuşulduğu gruba bir gazetecinin yanlışlıkla eklenmesi ve bunu kimsenin fark etmemesi ABD'de büyük bir krize yol açtı. Eski yetkililer ve milletvekilleri, ihmalkarca yapılan bu uygulamanın hükümetin gizli bilgilerin ele alınmasına ilişkin katı kurallarını ihlal ettiğini ve ABD pilotlarının uçuşa hazırlandığı sırada operasyonel planların düşmanlara ifşa edilmesi riskini taşıdığını söyledi.

ABD'de Signalgate krizi, ReutersABD'de Signalgate krizi, Reuters

İFŞALARIN SONU YOK

Yeni yayımlanan materyaller arasında Hegseth'in Yemen operasyonunun yapılacağı 15 Mart günü gönderdiği ve yaklaşık iki saat sonra başlaması planlanan saldırıların zaman çizelgesini teyit eden bir mesaj da yer alıyor. Hegseth ayrıca operasyona katılan uçak tiplerini (insanlı F-18 jetleri ve MQ-9 Reaper insansız hava araçları), komutanların denizden Tomahawk füzeleri kullanma niyetlerini ve yüksek profilli bir hedefin "bilinen konumunda" olduğu gerçeğini de açıkladı.

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TRUMP "CADI AVI" DEDİ

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Waltz'ın durumun "sorumluluğunu üstlendiğini" söyledi ve konuyla ilgili incelemeleri reddetti. Hegseth'in rolü sorulduğunda Trump savunma bakanının "harika bir iş çıkardığını" söyledi ve "Hegseth'i bu işin içine nasıl sokarsınız. Bakın, bakın: Bunların hepsi bir cadı avı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

GAZETECİ GOLDBERG ÇİLEDEN ÇIKTI: BUNLAR HASSAS HÜKÜMET BİLGİSİ DEĞİLSE NE?

Gazeteci Goldberg ise "Bu, uçaksavar kabiliyetine sahip bir düşmana yapılacak bir saldırıyla ilgili operasyonel detaylar. Daha önce de insansız hava araçlarımızı düşürdükleri iddia ediliyor. Eğer bu gizli, sınıflandırılmış bilgi ... ya da dünyadaki en hassas hükümet bilgisi değilse, ne olduğunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

İŞTE ABD'NİN SAVAŞ PLANLARININ İFŞA OLDUĞU MESAJLAR

Atlantic tarafından çarşamba günü yayımlanan transkriptte, Hegseth tarafından gönderilen ve planlanan saldırıların kesin zaman çizelgesini teyit eden mesajlar yer alıyor. İşte Hegseth'in mesajları…

EKİP GÜNCELLEMESİ:

ŞİMDİ SAAT (1144ET): Hava durumu ELVERİŞLİ. Az önce Centcom ile görevin başlatılması için hazır olduğumuzu teyit ettik.

1215et: F-18'ler FIRLATILDI (1. vuruş paketi)

1345: "Tetik Temelli" F-18 1. Vuruş Penceresi Başlıyor (Hedef Terörist Bilinen Yerinde, bu nedenle ZAMANINDA OLMALI) - ayrıca, Vurucu Uçaklar Fırlatılıyor (MQ-9'lar)

1410: Daha fazla F-18 FIRLATILDI (2. saldırı paketi)

1415: Saldırı Dronları Hedefte (İLK BOMBALAR KESİN OLARAK BU SAATTE DÜŞECEKTİR, daha önceki "Tetikleyici Tabanlı" hedefler beklenir)

1536: F-18 2. Saldırı Başladı - ayrıca ilk deniz tabanlı Tomahawk'lar fırlatıldı.

DEVAMI GELECEK (zaman çizelgesine göre)

Şu anda OPSEC konusunda temiziz.

Savaşçılarımızın yolu açık olsun.

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