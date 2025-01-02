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ABD'de peş peşe saldırılar! Donald Trump, Biden'a salladı: Dünyanın alay konusu olduk

ABD'de Donald Trump yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayarken New Orleans, New York ve Las Vegas'ta peş peşe saldırılar yaşandı. Yaşananlardan Joe Biden'ı sorumlu tutan Donald Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine" dikkati çekerek, ülkede yaşanan saldırıları "sınır sorunu ve zayıf liderliğe" bağladı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 10:19
ABD’de peş peşe saldırılar! Donald Trump, Biden’a salladı: Dünyanın alay konusu olduk

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    Amerika Birleşik Devletleri yeni yıla saldırıların gölgesinde girdi. Önce New Orleans'ta kamyonla kalabalığını arasına dalan bir saldırgan sonra silahla ateş açtı.

    Las Vegas'ta Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlatıldı son olarak New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı olayı yaşandı.

    TRUMP BIDEN'I HEDEF ALDI: ALAY KONUSU OLDUK
    Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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    Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesini kullandı.

    Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.

    ABD, YENİ YILA SALDIRILARLA GİRDİ
    New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

    New Orleans'taki saldırıda 15 kişi öldüNew Orleans'taki saldırıda 15 kişi öldü

    Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

    Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

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    Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

    Trump Otel önünde Tesla marka araç patladıTrump Otel önünde Tesla marka araç patladı

    Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.

    Son olarak ABD'nin New York eyaletinin Queens bölgesinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

    New Yortk'ta yaşanan saldırıda 11 kişi yaralandıNew Yortk'ta yaşanan saldırıda 11 kişi yaralandı

    Dün gece geç saatlerde yaşanan olayda en az 11 kişi yaralandı.

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