ABD’de peş peşe saldırılar! Donald Trump, Biden’a salladı: Dünyanın alay konusu olduk

Las Vegas 'ta Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlatıldı son olarak New York 'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı olayı yaşandı.

TRUMP BIDEN'I HEDEF ALDI: ALAY KONUSU OLDUK

Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump 6 Ocak'ta görevi devralacak

Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesini kullandı.