ABD’de peş peşe saldırılar! Donald Trump, Biden’a salladı: Dünyanın alay konusu olduk

Amerika Birleşik Devletleri yeni yıla saldırıların gölgesinde girdi. Önce New Orleans'ta kamyonla kalabalığını arasına dalan bir saldırgan sonra silahla ateş açtı.
Las Vegas'ta Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlatıldı son olarak New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı olayı yaşandı.
TRUMP BIDEN'I HEDEF ALDI: ALAY KONUSU OLDUK
Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump 6 Ocak'ta görevi devralacak
Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesini kullandı.
Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.
ABD, YENİ YILA SALDIRILARLA GİRDİ
New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.
New Orleans'taki saldırıda 15 kişi öldü
Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.