Beşar Esad’a suikast girişimi iddiası: Moskova’da zehirlendi

Suriye'de devrimin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan devrik diktatör Beşar Esad ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşar Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

BEŞAR ESAD'A SUİKAST İDDİASI

Rusya'nın eski bir üst düzey casusu tarafından yönetilen General SVR adlı Telegram kanalı Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

NEFES ALAMADI ACİL YARDIM İSTEDİ

59 yaşındaki Esad'ın pazar günü öğleden sonra halsizlik ve nefes alma şikayetleriyle tıbbi müdahale istediğini belirten hesap, talebin hemen ardından devrik diktatörün şiddetli bir şekilde öksürmeye ve adeta boğulmaya başladığını iddia etti.

Esad'a su verildiğini ve ardından durumu hafiflese de nefes alamadığını belirten hesap, baş ve karın ağrısı şikayetlerinden de bahsetti.

Esad'ın durumunun Rus yönetiminin temsilcilerine bildirildiği belirtildi.

EVİNE HASTANE KOĞUŞU KURULDU

Sağlık görevlileri Esad'a ilkyardımı yaparken mümkünse evinde tedavi edilmesi ve tıbbi kurumlara yerleştirilmemesi talimatı aldı. İlk müdahalenin ardından Esad'ın kaldığı evde tedavi koğuşu kurulduğu belirtildi.

VÜCUDUNDA ZEHİRLİ MADDE ÇIKTI

Doktorlara göre Beşar Esad'ın durumu pazartesi akşamından bu yana stabil ve kendisini normal hissediyor.

Esad'dan alınan tahliller, vücudunun zehirli maddeye maruz kaldığını ortaya çıkardı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolai Patrushev'in verdiği bilgiye göre soruşturma devam ediyor ancak şu ana kadar Beşar Esad'ın zehre nasıl maruz kaldığı tespit edilemedi.