ABD’de sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı! Terör saldırısı mı?

ABD'nin New Orleans kentinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ARAÇLA KALABALIĞA DALDI

New Orleans'ın ünlü Bourbon Caddesi'nde bir sürücünün aracını kalabalık bir kalabalığın üzerine sürmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın şehrin yeni yılı kutlamasından birkaç saat sonra yaşandığı bildirildi.

Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi ile Iberville'in kesiştiği noktada meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kolluk kuvvetleri kaynaklarına göre, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETTİ

CBS News'in haberine göre, şüpheli sürücünün kalabalığa çarptıktan sonra kamyondan atlayarak ateş etmeye başladığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre polis şüpheliye ateş açtı.

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ZIRH GİYİP SALDIRDI

Sosyal medyada yer alan haberlere göre, görgü tanıkları şüphelinin "tam vücut zırhı giydiğini" ve "saldırı tüfeğiyle silahlandığını" iddia ediyor.

ABD POLİSİ: TERÖR EYLEMİ



ABD polisi saldırıyı terör eylemi olarak tanımladı. Belediye Başkanı LaToya Cantrell, ise "New Orleans şehri bir terör saldırısından etkilendi" dedi. FBI olay yerinde bırakılmış olabilecek el yapımı patlayıcıları araştırıyor.

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BARİKATLARI AŞIP SALDIRDI

Polis şefi Anne Kirkpatrick, saldırganın kamyonetini Bourbon Caddesi'nde "çok hızlı bir tempoda" sürdüğünü ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığını" söyledi.

Kirkpatrick dün gece kentte 300'den fazla polisin konuşlandırılmasına rağmen sürücünün "kasıtlı olarak" kalabalığa ulaşmak için barikatları aştığını söyledi.

ABD polisi saldırıyı ʺterör eylemiʺ olarak tanımladı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Louisiana Valisi Jeff Landry ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde Bourbon Caddesi'nde korkunç bir şiddet eylemi yaşandı." dedi. Olay yerine gelen kurbanlar ve acil durum görevlileri için dua istedi ve insanları bölgeden uzak durmaya çağırdı.

FBI: TERÖR SALDIRISI DİYEMEYİZ

ABD polisi saldırıyı terör saldırısı olarak tanımlarken FBI ise henüz uluslararası saldırı olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

Polis, New Orleans, Louisiana'nın Fransız Mahallesi'nde Canal Street ve Bourbon Street'in kesiştiği noktayı kordon altına aldı.

Polis, New Orleans, Louisiana'nın Fransız Mahallesi'nde Canal Street ve Bourbon Street'in kesiştiği noktayı kordon altına aldı, AFP