SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD’de sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı! Terör saldırısı mı?

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kalabalığa saldıran öfkeli sürücünün araçtan indikten sonra tüfekle ateş açtığı belirtildi. Sosyal medyada yer alan haberlere göre, görgü tanıkları şüphelinin "tam vücut zırhı giydiğini" ve "saldırı tüfeğiyle silahlandığını" iddia ediyor. ABD polisi saldırıyı terör eylemi olarak tanımlarken FBI ise "Uluslararası terör saldırısı diyemeyiz" dedi. Peki, saldırı bir terör eylemi mi? Saldırgan öldürüldü mü? İşte, New Orleans katliamına ilişkin tüm detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:39 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:55
ABD’de sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı! Terör saldırısı mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'nin New Orleans kentinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

    ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı!

    ARAÇLA KALABALIĞA DALDI

    New Orleans'ın ünlü Bourbon Caddesi'nde bir sürücünün aracını kalabalık bir kalabalığın üzerine sürmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın şehrin yeni yılı kutlamasından birkaç saat sonra yaşandığı bildirildi.

    Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi ile Iberville'in kesiştiği noktada meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

    SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

    Kolluk kuvvetleri kaynaklarına göre, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

    New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNew Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    New Orleans'ta teröristin saldırıyı düzenlediği araç kamerada!

    ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETTİ

    CBS News'in haberine göre, şüpheli sürücünün kalabalığa çarptıktan sonra kamyondan atlayarak ateş etmeye başladığı bildirildi.

    New Orleans'ta terör saldırısı! 10 ölü düzinelerce yaralı: ''Ceset üzerime uçtu!''

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre polis şüpheliye ateş açtı.

    ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    ZIRH GİYİP SALDIRDI

    Sosyal medyada yer alan haberlere göre, görgü tanıkları şüphelinin "tam vücut zırhı giydiğini" ve "saldırı tüfeğiyle silahlandığını" iddia ediyor.

    ABD POLİSİ: TERÖR EYLEMİ

    ABD polisi saldırıyı terör eylemi olarak tanımladı. Belediye Başkanı LaToya Cantrell, ise "New Orleans şehri bir terör saldırısından etkilendi" dedi. FBI olay yerinde bırakılmış olabilecek el yapımı patlayıcıları araştırıyor.

    ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    BARİKATLARI AŞIP SALDIRDI

    Polis şefi Anne Kirkpatrick, saldırganın kamyonetini Bourbon Caddesi'nde "çok hızlı bir tempoda" sürdüğünü ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığını" söyledi.

    Kirkpatrick dün gece kentte 300'den fazla polisin konuşlandırılmasına rağmen sürücünün "kasıtlı olarak" kalabalığa ulaşmak için barikatları aştığını söyledi.

    ABD polisi saldırıyı ʺterör eylemiʺ olarak tanımladı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD polisi saldırıyı ʺterör eylemiʺ olarak tanımladı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    "BÖLGEDEN UZAK DURUN"

    Louisiana Valisi Jeff Landry ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde Bourbon Caddesi'nde korkunç bir şiddet eylemi yaşandı." dedi. Olay yerine gelen kurbanlar ve acil durum görevlileri için dua istedi ve insanları bölgeden uzak durmaya çağırdı.

    FBI: TERÖR SALDIRISI DİYEMEYİZ

    ABD polisi saldırıyı terör saldırısı olarak tanımlarken FBI ise henüz uluslararası saldırı olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

    Polis, New Orleans, Louisiana'nın Fransız Mahallesi'nde Canal Street ve Bourbon Street'in kesiştiği noktayı kordon altına aldı.

    Polis, New Orleans, Louisiana'nın Fransız Mahallesi'nde Canal Street ve Bourbon Street'in kesiştiği noktayı kordon altına aldı, AFPPolis, New Orleans, Louisiana'nın Fransız Mahallesi'nde Canal Street ve Bourbon Street'in kesiştiği noktayı kordon altına aldı, AFP

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    ABD’de sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı! Terör saldırısı mı?
    Galata’da tarihi Gazze yürüyüşü | Binlerce kişi İsrail zulmüne tepki göstermek için toplandı! Mazlumlar için eller semaya açıldı
    ABD’deki saldırı terör eylemi mi? 2 farklı senaryo var
    Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor
    Bilal Erdoğan’dan Galata’da Filistin mesajı: Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor! | Ayasofya, Emevi Camii sıra Mescid-i Aksa’da!
    Takvim.com.tr Galata’daki Gazze kıyamının nabzını tuttu! Dünyaya tepki Netanyahu’ya lanet | Küçük kız çocuğu mikrofonumuzdan dua etti
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Performansı şaşırttı
    Mütefekkir Sadık Albayrak ve Dr. Esra Albayrak Gazze için Galata’da: Bu hareketler Türkiye’nin dirilişine vesile olur
    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı
    Yeni yılın ilk güçlü mesajı Galata’dan: Özgür Filistin! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci takvim.com.tr’ye konuştu: Bugün İsrail askerine korku verdik
    AK Partili Abdullah Özdemir TAKVİM’e konuştu! Galata’dan Netanyahu’ya mesaj: Zulüm ile abad olunmaz! Ölmeden karşılığını alacak
    Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
    Galatasaray’dan rekor bir transfer daha! Gabriel Sara’ya ortak olacak
    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Marin’den mesaj verdi: Fiberin hızını Türkiye’nin her köşesine taşıyoruz