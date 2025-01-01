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Trump'ın otelinin önünde Elon Musk'ın Tesla'sı patladı! 1 ölü 7 yaralı

Las Vegas Nevada'daki Trump International Hotel'in önünde Tesla Cybertruck'ın alev aldığı görüldü. Henüz nedeni bilinmeyen yangın sosyal medyada gündem oldu. Olayda sürücü yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 23:28 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:06
Trump’ın otelinin önünde Elon Musk’ın Tesla’sı patladı! 1 ölü 7 yaralı

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    New Orleans'daki saldırının ardından bu kez Las Vegas'ta, Trump International Hotel'in girişinde patlama yaşandı.

    Trump'ın otelinin önünde Elon Musk'ın Tesla'sı patladı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Trump'ın otelinin önünde Elon Musk'ın Tesla'sı patladı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

    Tesla Cybertruck Las Vegas'taki Trump Hotel önünde patladı!

    Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Las Vegas Nevada'daki Trump International Hotel'in önünde Tesla Cybertruck'ın Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

    Trump'ın otelinin önünde Elon Musk'ın Tesla'sı patladı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Trump'ın otelinin önünde Elon Musk'ın Tesla'sı patladı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    SÜRÜCÜ ÖLDÜ 7 KİŞİ YARALANDI
    ABD'de Las Vegas'taki Trump Oteli'nde meydana gelen Cybertruck modelinde Tesla aracın patlamasında sürücü yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

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