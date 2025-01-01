Trump’ın otelinin önünde Elon Musk’ın Tesla’sı patladı! 1 ölü 7 yaralı

New Orleans'daki saldırının ardından bu kez Las Vegas'ta, Trump International Hotel'in girişinde patlama yaşandı.
New Orleans'daki saldırının ardından bu kez Las Vegas'ta, Trump International Hotel'in girişinde patlama yaşandı.
Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Las Vegas Nevada'daki Trump International Hotel'in önünde Tesla Cybertruck'ın Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ 7 KİŞİ YARALANDI
ABD'de Las Vegas'taki Trump Oteli'nde meydana gelen Cybertruck modelinde Tesla aracın patlamasında sürücü yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.