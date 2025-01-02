ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı! En az 11 kişi yaralandı

New York'un Queens semtinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
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08:45 02 Ocak 2025
11 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtildi. New York polisine göre, yaralıların durumu kritik değil ve hepsinin hayatta kalması bekleniyor.
08:39 02 Ocak 2025
NEW YORK'TA GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI
Polis kaynakları, silah sesinin 1 Ocak'ta saat 23:20 civarında Jamaika'nın 103. Bölgesi sınırları içinde, 91-12 144. Sokak'taki Amazura etkinlik salonunun yakınından geldiğini belirtti.