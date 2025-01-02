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ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı! En az 11 kişi yaralandı

ABD'den New Orleans'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir silahlı saldırı haberi geldi. New York'un Queens semtinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. New York polisi saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 08:51 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:23
ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı! En az 11 kişi yaralandı

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    New York'un Queens semtinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

    ABD'de bir silahlı saldırı daha
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    08:45 02 Ocak 2025
    11 KİŞİ YARALANDI

    Saldırıda 11 kişinin yaralandığı belirtildi. New York polisine göre, yaralıların durumu kritik değil ve hepsinin hayatta kalması bekleniyor.

    08:39 02 Ocak 2025
    NEW YORK'TA GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI

    Polis kaynakları, silah sesinin 1 Ocak'ta saat 23:20 civarında Jamaika'nın 103. Bölgesi sınırları içinde, 91-12 144. Sokak'taki Amazura etkinlik salonunun yakınından geldiğini belirtti.

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