Suriye'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad ise başkentten kaçtı.

FIRSATÇI İSRAİL KUVVET GÖNDERDİ

Bu durumu fırsat bilen İsrail, Suriye'de işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdi. İşgalci İsrail son olarak Suriye'nin güneyindeki Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.

"İNSANLARA ATEŞ EDİYORLAR" A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ işgali anbean görüntüledi. Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran Geçgel, "İsrail Şam'ın güneyinde işgal ettiği noktaları genişletiyor. Artık Golan Tepeleri'ni aştı. Bir taraftan da karşıda keskin nişancı var. A Haber olarak hava saldırısının düzenlendiği noktaya ulaştık. Öte yandan tankları ise köylere konuşlandırmış durumdalar. Köylere girmeye çalışanlara ise ateş ediliyor." dedi.

"ARAÇLARI GERİ ÇEVİRDİLER" Güvenlik gerekçesiyle bir binanın içinden yayın gerçekleştirdiklerinİ söyleyen Geçgel, "İsrail işgalci politikasını sürdürüyor. İsrail güçleri sivil araçlara ateş ediyor. Canlı yayında tanklar hareket ediyor. İnsani yardımlara izin vermiyorlar. Tank namlusunu araçlara doğrulttu ve araçlar yolun ortasında durdu. Canlı yayında tarihi görüntülere şahitlik ediyoruz. Güneyde çok sayıda köyde İsrail güçleri tarafından işgal edildi. Çatıların üzerine keskin nişancılar yerleştirdiler ve köylere kimseleri sokmuyorlar. Biraz önce sivil araçlar o noktaya ilerlemeye çalıştığında ateş ederek araçları geri çevirdiler. Dakikalar sonrasında ise köye bir hava saldırısı gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.