İşgal altındaki Golan Tepeleri 'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Suriye'de muhalifler tarafından devrilen 61 yılık Baas rejimin in çökmesiyle birlikte, işgalci İsrail'de Suriye'ye yönelik saldırılarını artırdı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleterek tampon bölgeye girerek, işgali daha ileriye taşıyan İsrail, başkent Şam 'ın 25 kilometre yakınına sokuldu.

İsrail , Suriye 'ye ait Golan Tepeleri 'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyordu ancak 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)

Golan Tepeleri'ni İsrail için önemli kılan etkenlerin başında ise güvenlik ve su geliyor. Bölgenin güvenlik açısından göz ardı edilemeyecek kadar jeostratejik bir konumda yer alması ve zengin su yataklarına sahip olmasından kaynaklanıyor. İşgalci İsrail toplam su ihtiyacının üçte birini Şeria Nehri ve Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarından temin ediyor.

Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve Şam'a sadece 60 kilometre uzaklıkta bulunan Golan Tepeleri'ni elinde tutan İsrail, bu sayede komşu ülkelere karşı büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.