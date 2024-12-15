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Netanyahu gözünü Suriye'ye dikti! Yasadışı yerleşim kararı onaylandı

Filistin ve Lübnan topraklarının ardından İsrail şimdide gözünü Suriye'ye dikti. 61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail'in yeni hamlesi ise yasadışı yerleşimlerin genişletilmesine ilişkin planını onayladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 20:26 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 20:26
Netanyahu gözünü Suriye’ye dikti! Yasadışı yerleşim kararı onaylandı

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    Soykırımcı İsrail yıllardır Filistin'de özellikle Gazze'de ve Lübnan'da saldırılar düzenliyor. İsrail bu katliamları sürdürürken bir yandan da yasadışı yerleşimler ile işgal ettiği toprakları sahiplenmeye çalışıyor. Son olarak Suriye'de Beşşar Esad rejiminin çökmesiyle birlikte yaşananları fırsat bilen katil Netanyahu yönetimi uzun yıllardır işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı.

    İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)

    İŞGAL ONAYLANDI

    İsrail'de hükümet, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin "teşvik planını" onayladı.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (takvim.com.tr | Arşiv)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (takvim.com.tr | Arşiv)
    KATİL GÖZÜNÜ GOLAN TEPELERİ'NE DİKTİ!

    İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı.

    Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

    İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)

    GOLAN İÇİN 11 MİLYON DOLAR!

    İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

    İsrail, Suriye topraklarında tampon bölge olarak bulunan Golan Tepeleri’ne çevirdi (AA)İsrail, Suriye topraklarında tampon bölge olarak bulunan Golan Tepeleri’ne çevirdi (AA)

    İSRAİL İÇİN GOLAN TEPELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

    İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyordu ancak 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

    Suriye'de muhalifler tarafından devrilen 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, işgalci İsrail'de Suriye'ye yönelik saldırılarını artırdı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleterek tampon bölgeye girerek, işgali daha ileriye taşıyan İsrail, başkent Şam'ın 25 kilometre yakınına sokuldu.

    İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)

    Golan Tepeleri'ni İsrail için önemli kılan etkenlerin başında ise güvenlik ve su geliyor. Bölgenin güvenlik açısından göz ardı edilemeyecek kadar jeostratejik bir konumda yer alması ve zengin su yataklarına sahip olmasından kaynaklanıyor. İşgalci İsrail toplam su ihtiyacının üçte birini Şeria Nehri ve Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarından temin ediyor.

    Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve Şam'a sadece 60 kilometre uzaklıkta bulunan Golan Tepeleri'ni elinde tutan İsrail, bu sayede komşu ülkelere karşı büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.

    İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)İsrail, Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı (AA)

    Uluslararası hukuka göre, Suriye toprağı olan ancak fiilen İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin bu iki ülke dışında Lübnan ve Ürdün'le de sınırı bulunmaktadır.

    Ayrıca yahudilere göre kutsal metinlerde birçok kez Golan bölgesine atıfta bulunulması da bölgeyi çoğu dindar Yahudi'nin gözünde kutsallaştırıyor ve bu nedenle İsrail'in kendi iç siyasetinde de önemli bir yer tutan Golan Tepeleri, "ülkelerinin vazgeçilmez bir parçası" olarak görülüyor.

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