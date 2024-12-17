İsrail adım adım işgal planını uyguluyor: Netanyahu Suriye’de işgal ettiği Hermon Dağı’nda poz verdi

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesini fırsat bilen İsrail yönetimi adım adım Suriye'yi işgal planını devreye sokuyor. Filistin'in topraklarını gasp eden israil şimdide başka bir kirli oyununu devreye sokmaya başladı.

srail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede başlayan işgalin, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir düzenleme bulunana kadar" devam edeceğini açıkladı.

Gazze kasabı Netanyahu Suriye'de işgal ettikleri Hermon Dağı'na gitti (Fotoğraf: AA)

Esad rejiminin 13 yıllık iç savaşın ardından büyük bir yenilgi alması ve muhaliflerin zafer kazanmasıyla, Suriye'deki siyasi ve askeri dengeler hızla değişti. Bu süreçle birlikte, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güç boşlukları oluştu. İsrail, özellikle Suriye'nin kuzeyindeki stratejik alanlarda Suriye ordusunun geri çekilmesini fırsat bilerek işgal hareketi başlattı. İsrail güçleri, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi aşarak 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi. Başbakan Netanyahu, işgal ettiği Golan Tepeleri'nin İsrail'in ayrılmaz bir parçası olduğunu savunarak bugün Suriye'yi ziyaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nda incelemelerde bulundu. Netanyahu, 7 Aralık'tan sonra İsrail ordusunun işgal ettiği Hermon Dağı bölgesinde yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" belirtti.

Gazze kasabı Netanyahu Suriye'de işgal ettikleri Hermon Dağı'na gitti (Fotoğraf: AA)

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN BURADA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gazze kasabı Netanyahu Suriye'de işgal ettikleri Hermon Dağı'na gitti (Fotoğraf: AA)

7 ARALIK SONRASI HERMON DAĞI'NI İŞGAL ETMİŞLERDİ

Savunma Bakanı Katz, ge��en hafta yaptığı açıklamada, 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini belirtmişti.