Katil İsrail durmak bilmiyor! Gazze’de iki ev bombaladı: 11 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki eve düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde bir evi bombaladı.

Filistinli Neccar ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde "ez-Zeytune ailesine" ait eve düzenlenen hava saldırısında da 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kuzeyde 2 eve düzenlediği saldırılarla katliam yaptığını belirtti.

Basal, saldırılar sonucu evlerin yerle bir olduğunu ve aralarında çocukların bulunduğu enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 97 Filistinli öldü, 107 bin 244 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.