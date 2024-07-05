ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilecek mi? Mesajı böyle verdi

JOE BİDEN KOLTUĞU BIRAKMIYOR: HİÇBİR YERE GİTMİYORUM

Dün(4 Temmuz) Bağımsızlık Günü kutlamasında kendisine "Mücadeleye devam et" diye bağıran bir destekçisine cevap veren ABD Başkanı Joe Biden yarışı bırakmaya niyeti olmadığını söyledi. Biden, "Beni yakaladın dostum. Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.

"BATIRDIM" İTİRAFI

Biden, Wisconsin'deki bir radyo istasyonunda yayınlanan ve önceden kaydedilmiş bir röportajda da mücadeleye devam edeceğinin sözünü verdi. Canlı yayın performansına da değinen Biden o anları, "kötü bir gece" olarak tanımladı. "Batırdım. Bir hata yaptım." diye konuşan Biden. "Bu sahnede 90 dakika demek. Benim 3,5 yılda yaptıklarıma bak." ifadelerini kullandı.

HARRIS'LE BULUŞTU MESAJ VERDİ: BIRAKMIYORUM

Öte yandan Biden Beyaz Saray'da kendisi sonrası ismi dillendirilen yardımcısı Kamala Harris ile buluştu.

Biden ve Harris, daha sonra Demokrat Parti'nin ileri gelenleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bu görüşmede Biden'ın yarışta kalacağını açıkça belirttiği bildirildi. BBC'ye konuşan bir kaynak, Biden'ın görüşmede, "Ben Demokrat Parti'nin adayıyım. Bırakmıyorum." dediğini aktardı.

Biden bu telekonferans sonrası kampanya bağışçılarına gönderilen bir elektronik postada da "Sonuna kadar bu yarışta olduğu" mesajını verdi.