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ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilecek mi? Mesajı böyle verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile çıktığı düello sonrası adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden yarışa devam edeceğini söyledi. ABD medyası ve kendi destekçileri tarafından da hedefe konan Joe Biden, "Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 10:09 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 10:26
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilecek mi? Mesajı böyle verdi

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Adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden yarışa devam edeceğini söyledi.

ABD'nin başkan adayları mevcut Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump 28 Haziran'da düelloda karşı karşıya geldi.

Trump ile Biden canlı yayında karşı karşıya geldi Trump ile Biden canlı yayında karşı karşıya geldi

Donald Trump karşısında yer yer kekeleyen ve ne dediği anlaşılmayan Joe Biden demokratları da panikletti. Demokratlar Biden'ın yarıştan çekilip yerini Kamala Harris'e bırakmasını istersen medya da Biden'ın fişini çekti.

TIMES VE ECONOMIST'TEN BIDEN'A BIRAK MESAJI
Dünyaca ünlü dergi The Times da düelloyu kapağına taşıdı.

Biden'ın ters yöne ilerlediği bir fotoğrafını koyarak gidici mesajını veren Time kapağa sadece "Panik" yazdı.

The Economist ise yürüteçli kapağı ile Biden'ın yaşlılığına dikkat çekerken "Şaşkın ve yaşlı bir adama uluslararası krizler bırakılmalı mı?" diye sordu.

JOE BİDEN KOLTUĞU BIRAKMIYOR: HİÇBİR YERE GİTMİYORUM
Dün(4 Temmuz) Bağımsızlık Günü kutlamasında kendisine "Mücadeleye devam et" diye bağıran bir destekçisine cevap veren ABD Başkanı Joe Biden yarışı bırakmaya niyeti olmadığını söyledi. Biden, "Beni yakaladın dostum. Hiçbir yere gitmiyorum." dedi.

"BATIRDIM" İTİRAFI
Biden, Wisconsin'deki bir radyo istasyonunda yayınlanan ve önceden kaydedilmiş bir röportajda da mücadeleye devam edeceğinin sözünü verdi. Canlı yayın performansına da değinen Biden o anları, "kötü bir gece" olarak tanımladı. "Batırdım. Bir hata yaptım." diye konuşan Biden. "Bu sahnede 90 dakika demek. Benim 3,5 yılda yaptıklarıma bak." ifadelerini kullandı.

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HARRIS'LE BULUŞTU MESAJ VERDİ: BIRAKMIYORUM
Öte yandan Biden Beyaz Saray'da kendisi sonrası ismi dillendirilen yardımcısı Kamala Harris ile buluştu.

Biden ve Harris, daha sonra Demokrat Parti'nin ileri gelenleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bu görüşmede Biden'ın yarışta kalacağını açıkça belirttiği bildirildi. BBC'ye konuşan bir kaynak, Biden'ın görüşmede, "Ben Demokrat Parti'nin adayıyım. Bırakmıyorum." dediğini aktardı.

Biden bu telekonferans sonrası kampanya bağışçılarına gönderilen bir elektronik postada da "Sonuna kadar bu yarışta olduğu" mesajını verdi.

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