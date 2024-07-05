İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer Gazze'deki soykırımın en büyük destekçisi: "İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmekte haklı"

Kraliçe Elizabeth Starmer, 1990'dan itibaren ünlü avukatlık bürosu Doughty Street Chambers'ta insan hakları alanında avukat olarak görev yaptı. Henüz 39 yaşındayken Kraliçe Elizabeth'in hukuk danışmanları arasına giren Starmer, 2008'de ise Kraliyet Savcılık Ofisinin başına getirildi. Bu görevdeyken 3 İşçi Partili milletvekili ile 1 Muhafazakar Partili Lordun harcamalarıyla ilgili yanlış bilgi vermesine ilişkin soruşturmayı başlatan isim oldu. 2013'TE KRALİYET'TEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Kraliçe Elizabeth'in hukuk danışmanlığı (QC) ve Kuzey İrlanda Polisi'nin insan hakları danışmanlığı görevlerini de yürüten Starmer, 2013'te Kraliyet Savcılık Ofisinden istifa etti. Starmer, 2014'te hukuk alanındaki başarıları nedeniyle Galler Prensi Charles tarafından şövalye ilan edildi ve "Sir" unvanı aldı.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer PARTİ LİDERLİĞİNE NASIL YÜKSELDİ?

Starmer, siyasete ise görece geç yaşta başladı. Kuzey İrlanda Polisi ile yaptığı çalışmaların siyasete girme fikrini güçlendirdiğini söyleyen Starmer, 2014'te katıldığı İşçi Partisinden 2015'te milletvekili seçildi. Holborn ve St. Pancras seçim bölgesinden 2015, 2017 ve 2019'da katıldığı seçimlerinde meclise girmeye hak kazanan Starmer, Jeremy Corbyn liderliğindeki partide Gölge Göç Bakanı ve Gölge Brexit Bakanı olarak görev yaptı. Corbyn'in liderliğine tepki göstererek Gölge Kabine'den istifa edenler arasında yer alan Starmer, 2019 seçim mağlubiyeti ardından Corbyn'den boşalan liderlik koltuğuna talip oldu. Starmer, 5 yıldır aktif biçimde içinde yer aldığı İşçi Partisinde 2020'de yapılan 3 adaylı liderlik seçimi sonrası yüzde 56,2 oy alarak partinin 19. Genel Başkanı seçildi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer MUHALEFETİN BAŞINDA 3 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Kovid-19 salgınının başlarında göreve gelen Starmer, parti politikalarından önce ülkenin çıkarını göz önünde bulunduracağını belirterek dönemin Başbakanı Boris Johnson'a Kovid-19'la mücadelede destek olma açıklaması yaptı. Ancak Kovid-19 kısıtlamaları döneminde Johnson'ın da katıldığı Başbakanlıktaki partiler nedeniyle eleştiri oklarını iktidara yöneltti ve Johnson hakkında güvensizlik oyu çağrısı yaptı. Starmer, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarının son üç başbakanı Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'ı ülkede artan hayat pahalılığı, skandallar ve grevlerden sorumlu tutarak haftalık Başbakan'a Sorular oturumunda Muhafazakar Parti liderlerini zor durumda bırakan sorular sordu. Liz Truss'ı "verdiği söz bir hafta dayanmayan" bir başbakan olmakla, Rishi Sunak'ı ise halktan kopuk olmakla suçlayan Starmer, İsrail'in Gazze saldırıları konusunda ise başta hükümetle aynı çizgide dururken zamanla söylem değiştirdi. STARMER'DEN SKANDAL SÖZLER: İSRAİL ELEKTRİĞİ KESMEKTE HAKLI

Starmer, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtirken bir konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye verilen elektrik, su ve yakıtı kesmekte haklı olduğunu söyleyerek tepki çekti. Starmer'ın bu açıklamaları çok sayıda Filistin yanlısı seçmeni kızdırdı. Acil ateşkes çağrısı yapan onlarca İşçi Partisi milletvekili Starmer'a tepki gösterdi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer İLK TEBRİĞİ DE İSRAİL'DEN ALDI

Starmer'i ilk tebrik eden ilk ülke ise İsrail oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı İngiltere seçimlerini kazanmasından dolayı tebrik etti.