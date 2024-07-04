Joe Biden’ın adaylığı sallantıda: Financial Times’tan kritik Kamala Harris sorusu! Donald Trump ortalığı karıştırdı: Yarıştan çekildi mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı TV programında unutkanlıkları ve gafları ile hezimete uğramasının ardından Demokrat Parti'de Biden karşıtı sesler yükselmeye başladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı TV programında unutkanlıkları ve gafları ile hezimete uğramasının ardından Demokrat Parti'de Biden karşıtı sesler yükselmeye başladı.
FINANCIAL TIMES SORDU: KAMALA HARRIS DOĞRU SEÇİM Mİ?
ABD medyası açıkça Biden'ın adaylıktan çekilmesi için baskı yaparken yerine yardımcısı Kamala Harris'in getirileceği konuşulmaya başlandı. İngiliz Financial Times da Harris'in Biden'ın yerini alabileceğini belirtirken Harris'in Trump'a karşı Biden'dan ya da bir diğer adaydan daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğini sorguladı.
Financial Times'a göre Demokrat Parti'nin bağış verenleri, Harris'in Biden'ın yerine geçmesi konusunda oldukça kararsız.
TRUMP'TAN GOLF SAHASINDA FLAŞ ÇIKIŞ
Harris konusunda tartışmalar devam ederken eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ise resmen ortalığı karıştırdı. Trump, golf oynarken çekilen bir videosunda Biden'ın yarıştan çekileceğini söyledi.
"YAŞLI VE PERİŞAN"
Trump'ın, golf sahasındaki bir kişi ile çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Biden'ın 27 Haziran'daki TV düellosu hakkında konuşan Trump, rakibini "yaşlı ve perişan" olarak nitelendirirken "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi.
Harris'in de "zavallı" biri olduğunu söyleyen Trump, sosyal medyada gündem oldu.
DEMOKRAT PARTİ KARARSIZ
Harris'in olası adaylığı Demokrat Parti'de oldukça konuşuluyor. Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.
Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.