Joe Biden’ın adaylığı sallantıda: Financial Times’tan kritik Kamala Harris sorusu! Donald Trump ortalığı karıştırdı: Yarıştan çekildi mi?

"YAŞLI VE PERİŞAN"

Trump'ın, golf sahasındaki bir kişi ile çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Biden'ın 27 Haziran'daki TV düellosu hakkında konuşan Trump, rakibini "yaşlı ve perişan" olarak nitelendirirken "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi.

Harris'in de "zavallı" biri olduğunu söyleyen Trump, sosyal medyada gündem oldu.

DEMOKRAT PARTİ KARARSIZ

Harris'in olası adaylığı Demokrat Parti'de oldukça konuşuluyor. Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.

Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.