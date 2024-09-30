72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünde MOSSAD’a çalışan İranlı ajan izi!

Son dönemde hem siber saldırılar hem de grubun lideri Hasan Nasrallah dahil neredeyse tüm komuta kademesine yönelik suikastlarla Hizbullah'a büyük darbe indiren İsrail ile ilgili Le Parisien gazetesinden şoke eden bir iddia geldi.

İRANLI CASUS SAPTADI

Gazeteye göre; İranlı casus, Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine gittiğini saptadı. 12 üst düzey Hizbullah yetkilisi ile toplantı yaptığını raporladı.

Bu bilgileri MOSSAD karargahına yolladı. İsrail gizli servisi hava saldırısı için düğmeye bastı. Tam 80 ton patlayıcı ile Nasrallah ve kurmaylarını hedef aldı. Hepsi enkazda kaldı.