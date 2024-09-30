72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünde MOSSAD’a çalışan İranlı ajan izi!

İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Doğru zamanda ve çok hassas bir şekilde operasyon yapıldı" ifadesini kullandı. Jerusalem Post'a göre Nasrallah'a suikast için gerekli tüm koşullar, çarşamba günü istihbarat bilgileri doğrultusunda hazırlandı. Soykırımcı Netanyahu'nun ABD'ye seyahati ve ateşkes sinyali ise operasyonun bir parçası olarak planlandı.
72 saat sonra Cuma günü Hizbullah karargahına bombalar yağdı. Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan da enkaz altında kaldı.
İRAN YALNIZ BIRAKTI
Nasrallah'a suikastta güvenlik zafiyeti tartışma yarattı.
Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni'nin saldırıdan iki gün önce Nasrallah için "Vasiyetini yaz, ortakların da (İran) seni sattı" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
CASUS 'WAR'
İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton patlayıcıyla öldürmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Fransız gazetelerinde yer alan bir iddia gündem yarattı. Le Parisien, Lübnanlı bir güvenlik kaynağına atıfta bulunarak bir İran casusunun İsrail'e Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine varışıyla ilgili bilgi sağladığını yazdı.
CENAZESİNDE YARA YOK
Nasrallah'ın cansız bedeni, enkazdan çıkarıldı. Vücudunda büyük darbe, yara, kırık ve benzeri deforme olmadığı vurgulandı. Nasrallah'ın tam olarak nasıl öldürüldüğünün anlaşılamadığı hatırlatıldı.