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72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi!

Soykırımcı İsrail, Hizbullah Lideri Nasrallah'a yönelik suikast girişimi için 72 saat plan yaptı. Fransız basınından şoke eden bir iddia geldi. Yer Nasrallah'ın yerini MOSSAD'a İran'lı casus söyledi.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 05:24 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 07:52
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünde MOSSAD’a çalışan İranlı ajan izi!

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Son dönemde hem siber saldırılar hem de grubun lideri Hasan Nasrallah dahil neredeyse tüm komuta kademesine yönelik suikastlarla Hizbullah'a büyük darbe indiren İsrail ile ilgili Le Parisien gazetesinden şoke eden bir iddia geldi.

İRANLI CASUS SAPTADI
Gazeteye göre; İranlı casus, Hasan Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine gittiğini saptadı. 12 üst düzey Hizbullah yetkilisi ile toplantı yaptığını raporladı.

Bu bilgileri MOSSAD karargahına yolladı. İsrail gizli servisi hava saldırısı için düğmeye bastı. Tam 80 ton patlayıcı ile Nasrallah ve kurmaylarını hedef aldı. Hepsi enkazda kaldı.

İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FÜZE BİRİMİ KOMUTANI DA ÖLENLER ARASINDA
Ölenler arasında Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail de vardı. İsrail geçtiğiniz gün yine Lübnan'ı vurdu. Savaş uçakları, bombardıman düzenlerken ölenlerin çoğu ise yine çocuktu.

İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

72 SAATLİK KANLI PLAN!
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh semtine düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldı. Cuma günü gerçekleşen saldırılarda Nasrallah'ın yanı sıra kızı Zeynep'in de hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail bu saldırı için 85 füze ve toplamda 80 ton patlayıcı kullandığını açıkladı.

İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Doğru zamanda ve çok hassas bir şekilde operasyon yapıldı" ifadesini kullandı. Jerusalem Post'a göre Nasrallah'a suikast için gerekli tüm koşullar, çarşamba günü istihbarat bilgileri doğrultusunda hazırlandı. Soykırımcı Netanyahu'nun ABD'ye seyahati ve ateşkes sinyali ise operasyonun bir parçası olarak planlandı.

72 saat sonra Cuma günü Hizbullah karargahına bombalar yağdı. Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan da enkaz altında kaldı.

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İRAN YALNIZ BIRAKTI
Nasrallah'a suikastta güvenlik zafiyeti tartışma yarattı.

Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni'nin saldırıdan iki gün önce Nasrallah için "Vasiyetini yaz, ortakların da (İran) seni sattı" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Nasrallah'a İran uyarısı

Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallahı uyardı: İran seni sattıMuhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallahı uyardı: İran seni sattı
Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah'ı uyardı: "İran seni sattı"



CASUS 'WAR'
İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton patlayıcıyla öldürmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Fransız gazetelerinde yer alan bir iddia gündem yarattı. Le Parisien, Lübnanlı bir güvenlik kaynağına atıfta bulunarak bir İran casusunun İsrail'e Nasrallah'ın Beyrut'un güney banliyölerine varışıyla ilgili bilgi sağladığını yazdı.

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CENAZESİNDE YARA YOK
Nasrallah'ın cansız bedeni, enkazdan çıkarıldı. Vücudunda büyük darbe, yara, kırık ve benzeri deforme olmadığı vurgulandı. Nasrallah'ın tam olarak nasıl öldürüldüğünün anlaşılamadığı hatırlatıldı.

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