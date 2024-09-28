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Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah'ı uyardı: "İran seni sattı"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in suikastı ile öldürülmesinin ardından Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni'nin 24 Eylül'de Al Arabiya’ya yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. İran'ın Nasrallah'a ihanet ettiğini belirten Hüseyni, sosyal medyadan da bir fotoğraf paylaşarak "Onlar seni terk ettiler ve seni takas ettiler." ifadelerini kullandı. Sözlerinden Nasrallah'ın yol arkadaşı olduğu anlaşılan Hüseyni'nin yaptığı açıklamalar akıllara İran'ın daha önce ABD ile yaptığı gizli görüşmeleri getirdi. Bilindiği gibi Mayıs 2024'te İran ve ABD, Umman'da gizli bir görüşme yaptı. Görüşmenin "Orta Doğu'daki gerilimi kontrol altına almak için" yapıldığı açıklandı. İşte Nasrallah suikastı sonrası gündeme gelen gizli görüşmeler ve perde arkasında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 22:01 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 22:19
Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah’ı uyardı: İran seni sattı

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in suikastı ile öldürülmesinin ardından Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni'nin suikasttan önce yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Nasrallah'a İran uyarısı

ORTAKLARIN SENİ SATTI
İran'ın Nasrallah'a ihanet ettiğini belirten Hüseyni'nin, 24 Eylül'de Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "Aile topla, vasiyetini yaz çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı." dediği ortaya çıktı.

Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

SAATLER ÖNCE İRAN'A KARŞI UYARDI
Nasrallah'ı öldürülmeden saatler önce uyaran Hüseyni, "Nasrallah, İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin, denklem tersine dönerdi." ifadelerini kullandığı görüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA BİR PAYLAŞIM YAPTI
24 Eylül'de Hizbullah liderini uyaran ve sözlerinden Nasrallah'ın yol arkadaşı olduğu anlaşılan Hüseyni, suikast sonrası sosyal medya hesabı X üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Hüseyni'nin paylaştığı fotoğrafta kendisi ve Hizbullah lideri Nasrallah'ın olduğu görüldü.

Hasan Nasrallah ve Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni (Hüseyni'nin X hesabı)Hasan Nasrallah ve Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni (Hüseyni'nin X hesabı)


SENİ TERK ETTİLER VE SENİ TAKAS ETTİLER
Nasrallah'ın körü körüne İran'a itaat ettiğini belirten Hüseyni, yaptığı paylaşımda, "Birlikte başladık, birlikte yürüdük, Güney'i birlikte özgürleştirdik ve birlikte galip geldik ama sadakat bizi ayırdı, Arap kardeşlerinin yakınlığının güvencesiyle, sadık Arap kucağında, Araplığın ve milletin yanında kaldım. Ve Arapların sadakatinden emin olarak İran'ın kucaklaşmasına gittin ve onlara mutlak bir sadakat gösterdin ve körü körüne itaat ettin ve kendini onların hizmetine sundun ve başarısız oldun ama onlar seni terk ettiler ve seni takas ettiler. Arapların şövalyelik ve sadakat alışkanlıklarına uygun olarak beni kucakladıkları dönem." dedi.

Hasan Nasrallah (İHA)Hasan Nasrallah (İHA)

HELAK KONUSUNDA SENİ UYARDIM
Hizbullah'ın liderini defalarca uyardığını ifade eden Hüseyni, Nasrallah'ın kendisini dinlemediğini ve ölümünden İran'ın sorumlu olduğunu belirtti. Hüseyni, ‎"Ben sana defalarca öğüt verdim, dikkatli olmanı söyledim, senin ve Lübnanlıların başına gelecek olan yıkım ve helak konusunda seni uyardım ve dedim ki: Allah'ım! mesajı ilettim, sizi uyarmak ve uyarmak benim hukuki görevimdi ve size tövbe edip geri dönmenin mümkün olduğunu söyledim. ‎Bu, başka bir millet uğruna vatanını, Araplığını, milletini terk eden herkese bir ibret, ailesi ve kardeşleri dışındaki insanlara vefa hatasına düşen herkese bir derstir." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı İran'daki bina (AA)Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı İran'daki bina (AA)

HİZBULLAH'IN SONUNU İRAN MI GETİRDİ?
Hüseyni'nin açıklamaları sonrası "Nasrallah'ı İran mı sattı?" değerlendirmeleri yapılmaya başlandı. Zira Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya birçok iddia atılmıştı.

İRAN - ABD HATTINDA KURULAN KIRMIZI HAT VE GİZLİ PAZARLIKLAR
İran - ABD hattında kurulan kırmızı hat ve yürütülen gizli görüşmeler Nasrallah suikastının ardından yeniden gündeme geldi. Mayıs 2024'te İran ve ABD, Umman'da gizli bir görüşme yaptı. Görüşmenin "Orta Doğu'daki gerilimi kontrol altına almak için" yapıldığı açıklandı.

"BU MÜZAKERELER NE İLKTİ NE DE SON OLACAK"
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği İran ile ABD arasında Umman'da dolaylı görüşme yapıldığına dair haberleri doğruladı. İran hükümetine yakın Mehr Haber Ajansı'nda yer alan haberde ise görüşmelere ilişkin "Bu müzakereler ne ilkti ne de son olacak" ifadesi kullanıldı.

ABD ve İran bayrağı (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)ABD ve İran bayrağı (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken Ocak 2024'te de Washington ve Tahran'ın gizli bir şekilde görüştüğü konuşuluyor.

Mayıs 2024'te ABD ve İran'ın Umman'da yaptığı gizli görüşmenin ortaya çıkmasının ardından Kuveyt basınından gelen bir haber ise 1 Ağustos Perşembe günü bir Amerikan heyetinin Umman'ın arabuluculuğuyla Türkiye'den kalkan bir özel uçakla İran'a gittiğini ortaya çıkardı.

SÖZDE İSTİHBARAT KARŞI MI SATTI?
Amerikan heyetinin Netanyahu'nun planlarını sızdırdığını ve Haniye suikastındaki 10 Mossad ajanının ismini verdiğini iddia edilmişti. Hüseyni'nin bu sözleri İran'ın aldığı sözde istihbarat karşısında Nasrallah'ı satmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

İsrail'in Lübnan'da patlattığı çağrı cihazları (Sosyal medya)İsrail'in Lübnan'da patlattığı çağrı cihazları (Sosyal medya)

ÇAĞRI CİHAZLARINI İRAN TEMİN ETMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Lübnan'da birçok Hizbullah üyesi ve sivilin ölüme neden olan çağrı cihazlarını da İran'ın temin ettiği ortaya çıkmıştı. Operasyonun Mossad'ın Macaristan'dan bir paravan şirket aracılığıyla Tayvan'dan çağrı cihazı lisansı almasıyla başladığı tespit edilmişti.

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