Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah'ı uyardı: "İran seni sattı"

Hasan Nasrallah (İHA) HELAK KONUSUNDA SENİ UYARDIM Hizbullah'ın liderini defalarca uyardığını ifade eden Hüseyni, Nasrallah 'ın kendisini dinlemediğini ve ölümünden İran 'ın sorumlu olduğunu belirtti. Hüseyni, ‎" Ben sana defalarca öğüt verdim, dikkatli olmanı söyledim, senin ve Lübnanlıların başına gelecek olan yıkım ve helak konusunda seni uyardım ve dedim ki: Allah'ım! mesajı ilettim, sizi uyarmak ve uyarmak benim hukuki görevimdi ve size tövbe edip geri dönmenin mümkün olduğunu söyledim. ‎Bu, başka bir millet uğruna vatanını, Araplığını, milletini terk eden herkese bir ibret, ailesi ve kardeşleri dışındaki insanlara vefa hatasına düşen herkese bir derstir." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı İran'daki bina (AA)

HİZBULLAH'IN SONUNU İRAN MI GETİRDİ?

Hüseyni'nin açıklamaları sonrası "Nasrallah'ı İran mı sattı?" değerlendirmeleri yapılmaya başlandı. Zira Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya birçok iddia atılmıştı.

İRAN - ABD HATTINDA KURULAN KIRMIZI HAT VE GİZLİ PAZARLIKLAR

İran - ABD hattında kurulan kırmızı hat ve yürütülen gizli görüşmeler Nasrallah suikastının ardından yeniden gündeme geldi. Mayıs 2024'te İran ve ABD, Umman'da gizli bir görüşme yaptı. Görüşmenin "Orta Doğu'daki gerilimi kontrol altına almak için" yapıldığı açıklandı.

"BU MÜZAKERELER NE İLKTİ NE DE SON OLACAK"

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği İran ile ABD arasında Umman'da dolaylı görüşme yapıldığına dair haberleri doğruladı. İran hükümetine yakın Mehr Haber Ajansı'nda yer alan haberde ise görüşmelere ilişkin "Bu müzakereler ne ilkti ne de son olacak" ifadesi kullanıldı.