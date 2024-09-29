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"Nasrallah boğularak acı içinde öldü" iddiası! Ceset vücut bütünlüğünü koruyor... "İsrail bombardımanında sığınakta zehirlendi"

Soykırımcı İsrail, günlerdir Lübnan'ı vuruyor. Hizbullah'ın kalbine düzenlenen 80 tonluk bombalı saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah öldü. Nasrallah'ın naaşı Hizbullah karargahının enkazından vinçle çıkartılırken vücut bütünlüğünü koruduğu gözlemlendi. Ölüm sebebinin "patlamadan kaynaklanan kafa travması" olabileceğini dair söylentiler ortaya atılırken İsrail basınında flaş bir iddia geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:53 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 23:16
Nasrallah boğularak acı içinde öldü iddiası! Ceset vücut bütünlüğünü koruyor... İsrail bombardımanında sığınakta zehirlendi

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Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş topraklar) hezeyanına kapılan terör devleti İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye niyetlendi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 42 binden fazla Filistinli İsrail saldırılarında şehit oldu. Soykırımcı siyonistler Lübnan'ı da kana buladı.

Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül 2024'ten bu yana Lübnan'da 1200'den fazla kişi İsrail bombardımanlarında yaşamını yitirdi.

Nasrallah İsrail bombardımanında öldü (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Nasrallah İsrail bombardımanında öldü (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)


NASRALLAH ÖLDÜ

İsrail son olarak Hizbullah'ın başındaki Hasan Nasrallah'a suikast düzenledi. F-35 ve F-15 I savaş uçaklarının attığı 80 tonluk bombalarla düzenlenen saldırıda Hasan Nasrallah öldü. Hizbullah, Nasrallah'ın can verdiğini doğruladı. Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada "İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceği" söylendi.

Nasrallah'ın cesedi enkazdan vinçle çıkarıldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Nasrallah'ın cesedi enkazdan vinçle çıkarıldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


CESET VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR

Öte yandan Nasrallah'ın cenazesi Hizbullah karargahının enkazından vinçle çıkarıldı. Cesedin vücut bütünlüğünün korunduğu gözlemlendi.

Nasrallah İsrail bombardımanında öldü (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Nasrallah İsrail bombardımanında öldü (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)



"KAFA TRAVMASI" İDDİASI

Nasrallah'ın ölüm sebebinin "patlamadan kaynaklanan kafa travması" olabileceğini dair iddialar ortaya atılırken İsrail basını "Boğularak öldü" iddiasını ortaya attı.

İsrail basınında yer alan ʺNasrallah boğularak öldüʺ haberi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İsrail basınında yer alan ʺNasrallah boğularak öldüʺ haberi (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İSRAİL İDDİASI: BOĞULARAK ACI İÇİNDE ÖLDÜ

Nasrallah'ın saldırı anında sığınakta bulunduğu, bölgeye düşen bombaların oluşturduğu gazlardan zehirlenerek acı içinde öldüğü söylendi.

İsrail merkezli N12 isimli haber sitesinde yer alan haberde "Hizbullah liderinin naaşı bütün halde çıkarıldı. Havalandırma olmayan bir yerdeydi. İsrail bombardımanı sonucu bulunduğu odaya gaz girdi ve boğularak öldü" ifadelerine yer verildi.

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