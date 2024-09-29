"Nasrallah boğularak acı içinde öldü" iddiası! Ceset vücut bütünlüğünü koruyor... "İsrail bombardımanında sığınakta zehirlendi"

Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş topraklar) hezeyanına kapılan terör devleti İsrail , Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye niyetlendi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 42 binden fazla Filistinli İsrail saldırılarında şehit oldu. Soykırımcı siyonistler Lübnan 'ı da kana buladı. Hizbullah 'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül 2024'ten bu yana Lübnan'da 1200'den fazla kişi İsrail bombardımanlarında yaşamını yitirdi.

Nasrallah İsrail bombardımanında öldü (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)





NASRALLAH ÖLDÜ



İsrail son olarak Hizbullah'ın başındaki Hasan Nasrallah'a suikast düzenledi. F-35 ve F-15 I savaş uçaklarının attığı 80 tonluk bombalarla düzenlenen saldırıda Hasan Nasrallah öldü. Hizbullah, Nasrallah'ın can verdiğini doğruladı. Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada "İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceği" söylendi.